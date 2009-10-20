Olá, Turista! chega a mais três cidades-sede da Copa de 2014

O programa "Olá, Turista!", uma parceria entre o MTur e a Fundação Roberto Marinho, atenderá mais três capitais brasileiras que sediarão jogos da Copa do Mundo de 2014. Fortaleza, Recife e São Paulo também receberão os cursos gratuitos de inglês e espanhol para oferecer um atendimento de qualidade aos 500 mil turistas estrangeiros esperados. Agora, seis cidades já fazem parte do programa.

De acordo com a diretora de Capacitação, Qualicação, Certificação e de Produção Associada ao Turismo do MTur, Regina Cavalcante, o próximo lançamento já tem data marcada, dia 29 de outubro, em Fortaleza. Ela informou que a expansão se deve à boa repercussão do programa nos estados onde já foi lançado - Rio de Janeiro, Bahia e Amazonas. "Houve muita procura, principalmente nas capitais do Nordeste. Então, decidimos atender mais regiões", afirmou.

Ao todo, 80 mil vagas serão disponibilizadas e, em todas as cidades, as aulas terão início no dia 2 de janeiro e as inscrições já estão abertas. Para participar dos cursos é preciso fazer parte de uma entidade ligada ao turismo. Podem participar pessoas com mais de 18 anos, alfabetizadas, preferencialmente com o ensino fundamental concluído e/ou microempresários autônomos, que exerçam atividades ligadas direta ou indiretamente ao turismo, como garçons, taxistas, artesãos, recepcionistas, telefonistas, dentre outros.

Público-alvo

Hotelaria

Hotéis, pousadas e albergues

Gastronomia

Restaurantes, bares e lanchonetes

Segurança e Saúde

Hospitais e segurança municipal

Comércio

Lojas de artesanato, artesãos e ambulantes

Atrativos Turísticos

Parques, museus e centros culturais

Transporte

Locadoras, aeroportos, rodoviárias e taxistas

Informações Turística

Guias de turismo e atendentes de agências de viagens

Educação

Alunos de universidades e escolas técnicas de turismo

Metodologia

Os cursos serão à distância e online. O acesso poderá ser feito a qualquer hora pelos alunos, dando flexibilidade aos horários de estudo. Além disso, os municípios contemplados terão salas de conexão, equipadas com recursos multimídia e acesso à internet. Nessas salas, os alunos poderão acessar a escola virtual com o apoio de monitores. Elas permitirão também a interação entre os alunos para que troquem informações e experiências.

O curso de línguas do projeto "Olá, Turista!" é formado por três módulos de estudo: Básico, Profissional, e Regional, que totalizam uma carga horária de 80 horas/aula. Ao final dos cursos, os participantes aprovados em todos os testes serão certificados.

Cada aluno terá 11 meses para desenvolver seu aprendizado no novo idioma. Aqueles que não realizarem nenhuma atividade durante o período de 30 dias poderão ser substituídos.