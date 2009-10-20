Solução de turismo da Benner passa a integrar conteúdo Galileo

A plataforma Galileo, um dos sistemas de distribuição global (GDS) operados pela Travelport, que possui um poderoso conteúdo de informações e permite realizar transações com mais de 430 companhias aéreas, vai reforçar a solução Back Office para gestão de empresas de turismo da Benner Sistemas. A fornecedora nacional líder em software para turismo fechou uma parceria com a Travelport, um dos maiores provedores de sistemas de distribuição global do mundo e proprietária da plataforma Galileo, para integrar ao seu sistema o mais completo conteúdo de companhias aéreas, disponível neste mercado.

A partir de agora, as agências clientes da Benner que adquirirem o sistema Back Office Turismo poderão ter acesso aos dados gerados pelo Galileo e realizar transações referentes à reservas de passagens aéreas, por meio de uma visualização muito mais rápida da melhor tarifa disponível. Além disso, as agências conseguirão aumentar a qualidade das informações na base de dados e eliminar a necessidade de digitação de cada venda, facilitando e agilizando todo o processo de atendimento aos clientes.

"A plataforma Galileo gera um arquivo em formato próprio para cada venda, cancelamento ou alteração executada. Com a integração das ferramentas, o sistema da Benner poderá ler este arquivo e incluí-lo diretamente no Back Office, tornando mais rápido todo o processo de venda e garantindo dados mais fidedignos", explica Aoron Beyer, responsável pela área de produtos para o mercado de Turismo da Benner. Utilizado por muitas agências de turismo, o sistema de Back Office da Benner é uma eficiente ferramenta de gestão de processos que permite a customização de acordo com as necessidades específicas de cada cliente.

A plataforma Galileo é a mais utilizada no mercado global de viagens e está presente hoje em mais de 165 países e aproximadamente 60 mil agências de viagens. Processa diariamente um volume que supera 1,5 bilhão de mensagens, com mais de 87 mil hotéis, 30 mil lojas de locação de carros e 400 operadores de cruzeiros e tours.

A Travelport é um dos maiores conglomerados de viagens do mundo, oferecendo uma ampla base de serviços para empresas que atuam na indústria global de viagens. A companhia é composta por: sistema de GDS que inclui as marcas Worldspan e Galileo; GTA, líder global, provedora multi-canal de serviços hoteleiros e terrestres; IT Services & Softaware, que hospeda aplicativos chave e soluções para análise de dados para as grandes empresas aéreas. A Travelport opera em aproximadamente 160 países e tem mais de 5.500 funcionários.