Gramado (RS) dilvulga guia sobre as belezas da região das hortências

A prefeitura Municipal de Gramado, através da Secretaria de Turismo, está apoiando na divulgação do Guia Região das Hortênsias, um produto inédito e único autorizado a ser distribuído em oito pontos dentro do Aeroporto Internacional Salgado Filho e mais 100 locais de distribuição em Porto Alegre.

O Guia, idealizado pela Display Card, em parceria com o Sindicato da Hotelaria e Executivo Municipal, tem como principais diferenciais a praticidade em seu manuseio, um sistema de distribuição organizado, uma equipe de reposição e expositores estrategicamente colocados nas áreas de circulação do aeroporto. Serão 50 mil exemplares distribuídos no período de Natal 2009 e Veraneio 2010, ou seja, de novembro a março.

O Guia de bolso contemplará hotelaria, gastronomia, lazer, compras, serviços, atrativos e o mapa da Região das Hortênsias. O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, frisou que a parceria entre o Administrativo e a Display Card irá resultar em pontos positivos. "Quanto mais divulgarmos a nossa região e, especialmente a nossa cidade, melhor. Gramado vive de turismo e de seus atrativos, suas paisagens, sua hotelaria e gastronomia", disse.

O Secretário de Turismo, Gilberto Tomasini, falou que o guia terá grande repercussão, devido à movimentação no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. "O receptivo de Gramado já começa no aeroporto, temos que divulgar nossos atrativos desde a chegada do turista no Rio Grande do Sul", finalizou.