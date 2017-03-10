Bonito é tendência de destino para se conhecer em 2017

O texto revela que "o pequeno município é reconhecido internacionalmente como um dos mais belos destinos do mundo para amantes de ecoturismo. Um dos pontos mais procurados pelos visitantes é a Gruta do Lago Azul, localizada em uma área de preservação ambiental. Entre as atrações também estão as paisagens naturais, os mergulhos em rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas e cavernas. Integra ainda o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena".

Ao lado de Bonito estão: Jericoacoara (CE), Arraial do Cabo (RJ), Cabo Frio (RJ) e Angra dos Reis (RJ)