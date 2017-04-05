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Caminhos dos Ipês

Região turística “Caminho dos Ipês” terá plano de marketing

Luiz Guido Junior

Publicado em 05/04/2017 às 07:53

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Reposicionar Campo Grande e região (Caminhos dos Ipês) entre os principais destinos turísticos no país, este é o objetivo do Plano de Marketing Estratégico e Operacional que está sendo elaborado por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) do Ministério do Turismo, recurso captado pelo Governo do Estado, através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur). O plano está em desenvolvimento por uma equipe de consultoria privada e é acompanhado pela Unidade de Coordenação Prodetur (UCP).

O foco é dispor de um planejamento proativo para a realização de ações de marketing que facilite a coordenação de promoção e comercialização dos destinos. O plano visa otimizar a ação de promoção fazendo um melhor uso dos recursos e de acompanhamento dos resultados, com isso, alcançar um posicionamento adequado no mercado e consistente com as estratégias de desenvolvimento turístico estadual e nacional.

Serão entregues seis produtos durante a elaboração do plano, a primeira etapa foi finalizada e agora em desenvolvimento a análise e o diagnóstico da situação atual e do mercado potencial dos municípios, enfatizou o diretor presidente da Fundtur, Bruno Wendling.

“A equipe está realizando o diagnóstico nos municípios da região, fazendo os levantamentos necessários, aplicando pesquisas de demanda no aeroporto da Capital. Uma equipe da área de mercado acompanha este trabalho de perto para que estar alinhada com a estratégia de marketing do Estado, já que Campo Grande é um destino indutor e portal de entrada para os turistas, destacou Wendling.

Além da Capital o plano também faz o diagnóstico das potencialidades de Corguinho, Ribas do Rio Pardo, Jaraguari, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia, Terenos, Dois Irmãos do Buriti e Nova Alvorada do Sul.

O programa, que tem prazo de vigência de no mínimo cinco anos, busca otimizar a atuação dos setores público e privado para proporcionar ao visitante novas opções além das já consagradas, que contemplem todos os perfis de turistas em diferentes épocas do ano.

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