Belezas de MS estarão presentes no Festival das Cataratas 2017

A cidade de Foz do Iguaçu (PR) recebe nos dias 28 a 30 de junho a 12ª edição do Festival das Cataratas.

O Estado de Mato Grosso do Sul estará presente, representados por integrantes da Fundação de Turismo (Fundtur-MS) e também por uma caravana composta por 47 empresários sul-mato-grossenses do segmento do turismo, dentre proprietários e representantes de atrativos, equipamentos, agências de turismo e representantes dos municípios.

O diretor-presidente da Fundação Turismo, Bruno Wendling, considera o evento um dos principais e mais importantes para o setor em Mato Grosso do Sul. “O destino Foz do Iguaçu tem um público potencial e real para Estado, a região sul do país é roteiro natural do turista internacional, oportunidade para potencializar a Rota Foz Iguaçu, Pantanal e Bonito”, garantiu. Bruno destacou ainda, a participação dos empresários sul-mato-grossenses no evento. “Momento positivo, pois potencializa a geração de negócios e aumenta a visibilidade do Estado enquanto destino turístico”.

O 12º Festival da Cataratas será realizado no Rafain Palace Hotel & Convention Foz do Iguaçu (PR) nos dias 28 a 30 de junho.