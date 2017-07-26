Encontro de tradições pantaneiras inclui ciência na programação

Turismo
Raças naturalizadas e outras informações sobre o Pantanal são levadas pela Embrapa a evento cultural
As características e tradições do povo que nasce e vive no Pantanal são o tema do 6º Encontro de Pantaneiros, agendado para os dias 5 e 6 de agosto no Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros em Corumbá (MS). Com um espaço reservado para a pesquisa, o evento irá contar com apresentações culturais, música, baile, comidas típicas, oficinas, palestras e até uma roda de tereré com “conto de causos”.
De acordo com o chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia e Negócios da instituição, Thiago Coppola, a ideia do encontro é difundir e divulgar a cultura dos homens e mulheres pantaneiros. “A Embrapa Pantanal irá montar um stand durante os dois dias do evento para tirar dúvidas sobre assuntos relacionados à região e conversar com os visitantes sobre as tecnologias da instituição. Teremos degustação de mel do Pantanal, vídeos, imagens e várias informações sobre as microrregiões do bioma”, afirma.
No sábado, às 15h30, a pesquisadora Raquel Soares irá ministrar uma palestra sobre as raças naturalizadas da região – o bovino, cavalo e ovino Pantaneiros, que possuem grande rusticidade por terem se adaptado durante centenas de anos às condições extremas do bioma. O assistente da Embrapa Pantanal Roberto Rondon, veterano no trabalho de campo nas planícies pantaneiras, irá demonstrar durante a tarde do mesmo os artefatos de couro usados pelos pantaneiros que trabalham com o gado: o laço trançado, por exemplo, será feito ao vivo para os participantes.
Para o organizador do evento e presidente do Centro de Tradições do Homem Pantaneiro, Luiz Carlos de Arruda, o objetivo das atividades é valorizar e manter viva a cultura e costumes do povo do Pantanal. “Foram convidadas nove cidades pantaneiras a participar e já temos várias presenças confirmadas. Interagindo, defendendo e mostrando que somos do Pantanal, a gente faz a nossa identidade ser mais forte”.
Informações sobre ingressos podem ser obtidas pelos telefones (67) 3231-1314 ou (67) 99987-7118.
Confira a programação:
6º Encontro de Pantaneiros
5/8, sábado
10h – carreata - concentração: saída da Nova Corumbá – Centro – Fortal
12h – queima do alho - almoço comida pantaneira
14h – abertura oficial do evento
Desbravadores Ordem Unida
Apresentação do Coral do Ponto - Rio Verde
14h30 – banda do Exército
Alunos do Sesi – Hino de Mato Grosso do Sul
15h – oficina de dança de Corumbá – Siriri Quadrilha Pantaneira Sem Fronteiras
15h30 – palestra “O homem pantaneiro e os animais” – pesquisadora Raquel Soares, Embrapa Pantanal
Exposição e produção de artefatos de couro da indumentária pantaneira – Roberto Rondon, Embrapa Pantanal
Apresentação cultural de Ladário
16h – torneio de truco espanhol
19h – palestra educação em saúde – Senac
Palestra Prev fogo – Ibama
20h – homenagem aos pantaneiros
22h30 – baile: grupo Os Garotos
01h30 – baile: Tostão Guarany
6/8, domingo
11h – conto de causos com roda de tereré
12h – show de viola caipira
12h30 – almoço pantaneiro: churrasco e sarravulho
13h – baile Carapé: grupo Chama Campeira
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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