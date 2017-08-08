3ª edição da Feira Literária de Bonito é adiada para novembro

A 3ª edição da Feira Literária de Bonito, que seria realizada entre os dias 16 a 19 de agosto, no município de Bonito (MS), foi adiada, conforme comunicado oficial divulgado no fim da manhã desta terça-feira (7). Nesta edição, o evento dedicado à produção lieterária e o mercado editorial homenagearia a escritora e professora Maria da Glória Sá Rosa, e outras grandes escritoras. Veja a nota oficial:

NOTA OFICIAL

Em virtude do momento político-econômico atual, no qual setores como a Cultura são pontualmente afetados, a Coordenação da 3ª Feira Literária de Bonito viu-se obrigada a adiá-la para o período de 08 a 11 de Novembro de 2017.

Desta forma acreditamos que poderemos viabilizá-la sem prejuízo na programação e sem perder o brilho que sempre a caracterizou.

Nosso trabalho continuará intenso, bem como nossa presença nas redes sociais até a realização final. Continuem nos seguindo e apoiando.

Coordenação 3ª Feira Literária de Bonito

Campo Grande, 08 de agosto de 2017