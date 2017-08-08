Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:17

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

3ª edição da Feira Literária de Bonito é adiada para novembro

Luiz Guido Junior

Publicado em 08/08/2017 às 13:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A 3ª edição da Feira Literária de Bonito, que seria realizada entre os dias 16 a 19 de agosto, no município de Bonito (MS), foi adiada, conforme comunicado oficial divulgado no fim da manhã desta terça-feira (7). Nesta edição, o evento dedicado à produção lieterária e o mercado editorial homenagearia a escritora e professora  Maria da Glória Sá Rosa, e outras grandes escritoras. Veja a nota oficial:

 

NOTA OFICIAL

Em virtude do momento político-econômico atual, no qual setores como a Cultura são pontualmente afetados, a Coordenação da 3ª Feira Literária de Bonito viu-se obrigada a adiá-la para o período de 08 a 11 de Novembro de 2017.
Desta forma acreditamos que poderemos viabilizá-la sem prejuízo na programação e sem perder o brilho que sempre a caracterizou.
Nosso trabalho continuará intenso, bem como nossa presença nas redes sociais até a realização final. Continuem nos seguindo e apoiando.

Coordenação 3ª Feira Literária de Bonito

Campo Grande, 08 de agosto de 2017

 

 

 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo