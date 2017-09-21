Bonito (MS) é alvo de campanha de recuperação e proteção da água

A campanha Sou + Bonito tem a meta de manter ações de proteção à região de Bonito (MS). Famoso por seus rios de águas cristalinas, cachoeiras, piscinas naturais e grutas, o município tem sofrido com turvamento, assoreamento e diminuição da quantidade de água.

A falta de conservação pode afetar a qualidade do abastecimento público de água e a continuidade da atividade turística.

A intenção é arrecadar R$ 25 mil até o próximo sábado (23). Caso você queira contribuir, clique aqui.

Responsável pela iniciativa, o Iasb (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena) é uma ONG que atua no local há 15 anos com o objetivo de disseminar e ampliar ações de conservação dos recursos hídricos.

As principais atividades do Iasb envolvem a recuperação das matas ciliares, o que inclui monitoramento da coleta de sementes, da produção das mudas nativas e do plantio.

Também é feita a sensibilização da comunidade local e dos turistas por meio de cursos, palestras, oficinas, eventos técnicos, feiras educativas, blitze e distribuição gratuita de material didático.

Segundo os organizadores da campanha, esse trabalho já envolveu mais de 60 mil pessoas e recuperou cerca de 100 hectares de margens dos cursos d’água.

A instituição trabalha com alunos da região da Serra da Bodoquena, que engloba os municípios de Bonito, Bodoquena, Jardim e Porto Murtinho. Eles desenharam um calendário ambiental de 2018. Quem contribuir com a causa, pode ganhar o calendário, marcadores de livro com fotos de Bonito e bótons ilustrados com desenhos sobre a região.

Saiba mais sobre o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena no site da entidade, no Facebook e no Twitter.