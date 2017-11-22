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Divulgação do Rally dos Sertões na mídia e redes sociais beneficia turismo de MS

Neste ano, a rota do Rally incluiu as cidades sul-mato-grossenses de Coxim, Aquidauana e Bonito

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/11/2017 às 10:45

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 A repercussão do Rally dos Sertões 2017 nas redes sociais e nas mídias tradicionais (rádio, TVs, jornais e sites) foi apresentada pela organização da competição na última sexta-feira (17) em evento realizado em São Paulo e que reuniu jornalistas e parceiros de mídia, comerciais e institucionais.

Neste ano, a rota do Rally incluiu as cidades sul-mato-grossenses de Coxim, Aquidauana e Bonito. O Governo do Estado foi um dos apoiadores da maior competição off road do País, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS).

O secretário adjunto da Semagro, Ricardo Senna, representou o Governo do Estado no evento. “A experiência de sucesso do Rally trouxe novas perspectivas para o turismo e para os pequenos negócios em Coxim, Aquidauana e Bonito. Além disso, ganhamos com a divulgação nas redes sociais e houve também um ganho social para a população dessas regiões”, afirmou. Em três dias por Mato Grosso do Sul, o Rally dos Sertões mobilizou milhares de pessoas, injetou pelo menos R$ 15 milhões na economia estadual e consolidou o esporte como forma de desenvolvimento e diversificação da economia local.

Imprensa e redes sociais

No período em que foi realizada a competição, de 20 a 26 de agosto deste ano, a cobertura jornalística contou com 161 profissionais de imprensa credenciados, que produziram 4.827 matérias em TVs, jornais, revistas, sites e rádios (Fox, RedeTV, Cultura, Record, SBT, Globo, G1, Estadão, Valor, UOL, CBN). Foram 13h de transmissão realizadas pelas TVs que cobriram o evento.

Na semana da competição, a fanpage oficial do Rally dos Sertões no Facebook ganhou 35 mil novos fãs (passou dos 470 mil curtidas) e teve uma média de 108 mil espectadores por dia acompanhando as postagens, com 158,9 mil reações, 2.798 comentários, 8.420 compartilhamentos em postagens e 4,1 milhões de pessoas alcançadas. No Instagram, o perfil do Rally ganhou 3 mil seguidores (conta agora com 34 mil seguidores), recebeu 560 mil visualizações, com uma média de 758 likes, além de 3.661 citações das hashtag #SertoesProsFortes.

Em 2018, a 26ª edição do Rally dos Sertões será realizada de 18 a 25 de agosto de 2018 entre Goiânia e Fortaleza, com sete etapas passando pela Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí, além de Goiás e Ceará. Os melhores pilotos e navegadores do Brasil percorrerão cerca de 3.530 quilômetros, sendo 2.130 quilômetros cronometrados. O roteiro está 90% pronto, restando apenas algumas definições de logística.

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