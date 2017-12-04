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A beleza do artesanato de MS estará em evidência na Feira Nacional do Artesanato

O artesanato de Mato Grosso do Sul será representado na 28ª Feira Nacional de Artesanato, que acontece de 5 a 10 de dezembro, no Expominas, em Belo Horizonte (MG)

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/12/2017 às 16:00

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O artesanato de Mato Grosso do Sul será representado na 28ª Feira Nacional de Artesanato, que acontece de 5 a 10 de dezembro, no Expominas, em Belo Horizonte (MG). Os artesãos e as entidades representativas do estado foram selecionados por edital e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) oferece todo o suporte logístico para que o trabalho dos artesãos com suas mais variadas técnicas e matérias primas possam fazer parte do evento

Participam os selecionados como artesão individual: Indiana Marques e Ana Vitorino e as Entidades Representativas do Artesanato: Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares do MS  (Proart/MS) e União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Uneart/MS), num total de 37 artesãos, com suas produções, para ocupação de um espaço coletivo de 35m², para divulgação e comercialização de produtos artesanais do Estado.

Este ano a 28ª Feira Nacional do Artesanato que tem o apoio do Programa Nacional do Artesanato Brasileiro (PAB), promove a sustentabilidade com o tema “Resíduos – reutilizar, reduzir e reciclar”. Para estimular o público na temática sustentável serão realizadas 120 oficinas de técnicas artesanais, a maioria com foco no reaproveitamento de materiais. Este ano a Feira terá 1.200 estandes e beneficiará sete mil artesãos.

O evento oferece oficinas e produção de peças com reutilização de materiais como garrafas pets, raízes, sementes, linhas, tecidos, papel, biscuit e outros materiais recicláveis. Mas tradicionais técnicas também serão ensinadas como a renda renascença e o tear Manual.  Uma novidade esse ano é a oficina para deficientes visuais que vão produzir peças de decoração a partir de instruções em braile. Outras informações pelo site.

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