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Turismo

MS deve sediar maior evento de ecoturismo da América Latina

Parceria foi firmada durante feira de turismo na Alemanha.

Luiz Guido Junior

Publicado em 15/03/2018 às 10:54

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Mato Grosso do Sul foi o destino escolhido para a realização do 1° Adventure Next Latin America, o maior evento de ecoturismo e turismo de aventura da América Latina. A parceria entre a ATTA (Adventure Travel Trade Association), Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) e a Fundtur (Fundação de Turismo) foi firmada durante feira na Alemanha.

A Fundtur destaca a visibilidade internacional que o evento pode trazer ao estado. Segundo o diretor-presidente, Bruno Wendling, o evento é direcionado ao mercado turístico e irá potencializar e consolidar o turismo de aventura e o ecoturismo do Mato Grosso do Sul para o mundo. Este deve ser um momento único para o turismo do estado e a articulação para captação de recursos com a Embratur vem desde o ano passado.

Para Gabriella Stowell, diretora da ATTA na América Latina, a escolha de Mato Grosso do Sul como destino foi a combinação de vários fatores. "A escolha foi a combinação do fato de que o MS, além de ter o produto ideal para esse tipo de turismo como os elementos de natureza, cultura, segurança, é um destino estruturado e que tem muito a oferecer. Além disso, tem também o nosso histórico de trabalho com Mato Grosso do Sul, como a realização da Adventure Week Bonito e Pantanal que foi um sucesso em 2016", avalia.

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