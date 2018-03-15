MS deve sediar maior evento de ecoturismo da América Latina

Mato Grosso do Sul foi o destino escolhido para a realização do 1° Adventure Next Latin America, o maior evento de ecoturismo e turismo de aventura da América Latina. A parceria entre a ATTA (Adventure Travel Trade Association), Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) e a Fundtur (Fundação de Turismo) foi firmada durante feira na Alemanha.

A Fundtur destaca a visibilidade internacional que o evento pode trazer ao estado. Segundo o diretor-presidente, Bruno Wendling, o evento é direcionado ao mercado turístico e irá potencializar e consolidar o turismo de aventura e o ecoturismo do Mato Grosso do Sul para o mundo. Este deve ser um momento único para o turismo do estado e a articulação para captação de recursos com a Embratur vem desde o ano passado.

Para Gabriella Stowell, diretora da ATTA na América Latina, a escolha de Mato Grosso do Sul como destino foi a combinação de vários fatores. "A escolha foi a combinação do fato de que o MS, além de ter o produto ideal para esse tipo de turismo como os elementos de natureza, cultura, segurança, é um destino estruturado e que tem muito a oferecer. Além disso, tem também o nosso histórico de trabalho com Mato Grosso do Sul, como a realização da Adventure Week Bonito e Pantanal que foi um sucesso em 2016", avalia.