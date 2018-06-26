Fundação de Turismo pede mais investimentos no setor em MS

Fórum Nacional
Cooperação entre Ministério do Turismo (MTur), Embratur e Sebrae Nacional prevê lançamento de programa de ações de para os próximos anos
Durante reunião técnica do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) realizada na semana passada, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundrtur-MS) defendeu a participação do Fórum nas decisões do acordo de cooperação entre Ministério do Turismo (MTur), Embratur e Sebrae Nacional, que prevê o lançamento de um programa de ações de para os próximos anos, com investimentos financeiros para o setor.
Como resultado, o Fórum foi convidado pelo MTur a participar nesta terça-feira (26) de reunião que discutirá os critérios do acordo de cooperação. A reunião acontece na sede do Ministério do Turismo, em Brasília.
Segundo o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, o papel de liderança que atualmente o turismo de Mato Grosso do Sul desempenha no Fornatur é fundamental. “Hoje somos, juntamente com Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, as lideranças nas ações de fomento do turismo discutidas no Fornatur. Temos força e voz para pleitear investimentos importantes para nossos destinos e, por isso, o Ministério do Turismo confiou a nós o aval para que os critérios de seleção para o programa de ações seja feito da forma mais democrática possível”, ressalta.
Ações para o turismo de MS
Além das ações pleiteadas no Fórum, onde Mato Grosso do Sul ocupa a vice-presidência do Centro-Oeste, também estão entre as ações planejadas pela Fundtur:
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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