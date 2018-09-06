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Viagem turística de Kombi tem início pela região Pantaneira nesta quinta-feira

Evento começou nesta madrugada e o ponto de partida foi a Feira Central de Campo Grande

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/09/2018 às 08:20

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Imagine passar o feriado e fim de semana rodando pelos pontos turísticos mais emblemáticos de Mato Grosso do Sul. Essa é a proposta da expedição de Kombi, que começou a percorrer a partir de hoje (6) até o próximo domingo (9) as mais belas regiões do estado. A saída das Kombis aconteceu ao lado da Feira Central de Campo Grande, em frente à antiga Estação Ferroviária da Capital.

Segundo a organização, a ideia é juntar amigos e família em passeio inesquecível, reunindo um ícone do automobilismo nacional que ficou em produção durante 56 anos fazendo história em nosso país, comemorado no dia 2 de setembro. O grupo inicia a viagem pela entrada do Pantanal, região de Jardim, passando por Bonito e Serra da Bodoquena.

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Itinerário de hoje

Com uma proposta inovadora de passeio turístico, ao mesmo tempo com a pegada retrô da Kombi, a jornada começa pela BR-262, entrando pela Estrada Parque em Palmeiras. O grupo fará uma parada para almoço em Piraputanga. À tarde, a expedição chega a Aquidauana e todas as Kombis que compõem o comboio ficarão na Avenida Pantaneta para visitação da população.

Diferencial - A essência da "expedição", diferente de um encontro em um único lugar, é passar por cenários lindos e inspiradores. A única exigência é de que o passeio deve ser feito única e exclusivamente de Kombi, porém o bom é que tem Kombi que poderá levar até 9 pessoas, de todos os anos e modelos. “Nós, da organização, já viajamos de Kombi há muito tempo, e esse também é um motivo para amigos que não viajam e não sabem o quanto é bom viajar de Kombi fazerem sua primeira viajem. A expedição terá início no dia 5 de setembro na cidade de Campo Grande, onde nos reuniremos, nos apresentaremos aos participantes e vamos adesivar os veículos”, explicou Rhobson Lima.

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