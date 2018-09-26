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Reinaldo assina carta compromisso para seguir com investimentos no turismo

Entre as melhorias estão infraestrutura, logística e tecnologia

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/09/2018 às 10:07

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O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, se reuniu com o trade turístico de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (24) para tratar de demandas que potencializam o segmento econômico. Reinaldo assinou uma carta compromisso com o setor representado pelo Conselho Estadual de Turismo de MS.

Integram o Conselho entidades privadas e públicas. Entre elas: Abav, Abih-MS, Abrasel-MS, Atratur Bonito, Bonito Convention Bureau, Campo Grande Destination, Fundtur-MS, Semagro, Senac, Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes e a Cetur da Fecomércio-MS.

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A carta compromisso contém nove reivindicações, que vão de melhorias em infraestrutura e logística a tecnologia. "Nosso trabalho é ouvir as demandas para avançarmos juntos. O governo caminha junto de quem conhece o segmento. Vejo um horizonte enorme crescermos nessas pautas", avaliou o governador.

No encontro, Reinaldo destacou que uma das principais necessidades do setor, a ampliação do sinal de internet, está próximo de ser atendida. "Estamos desenhando uma PPP (Parceria Público-Privada) que vai levar internet, por meio de uma infovia com fibra ótica, para todos os 79 municípios de MS", revelou.

Rodovias para integração

O governador também destacou ações de fomento ao turismo já realizadas pelo Governo do Estado. Na área logística, foram investidos recursos em rotas turísticas de integração, do Pantanal da Nhecolândia ao Nabileque; de Coxim a Porto Murtinho; de Corumbá a Rio Verde de Mato Grosso.

A partir de Bonito, está sendo pavimentado um trecho da MS-382, até a entrada à Gruta do Lago Azul, e segue com restauração até a ponte do Naitaca, no Pantanal do Nabileque, em Corumbá. Também em Bonito foi entregue a pavimentação da Estrada do Curê, trecho da MS-178 entre Bonito e Jardim.

Outroacesso restaurado no Estado foi a MS-325, entre a MS-243 e a BR-262 (Morro do Azeite, em Corumbá, a poucos metros da Estrada-Parque, pela MS-184). Desse trecho até a MS-228 são 40 km com manutenção permanente da Agesul, atendendo um dos principais destinos de ecoturismo do MS.

Em Aquidauana, está em andamento a pavimentação da MS-450, trecho que passa pelos distritos de Camisão, Piraputanga e Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti). A obra beneficia pesqueiros, pousadas e fazendas, do trade turístico aos produtores rurais e agricultores familiares.

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