Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:12

Buscar

Últimas notícias
X

Degradação

Durante período de férias, Rio da Prata volta a ficar turvo

No fim do ano passado, entre novembro e dezembro, as águas ficaram com a cor marrom

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/01/2019 às 12:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Situação do Rio da Prata voltou a preocupar os empresários do setor turístico de Jardim e de Bonito. Conhecidas por serem cristalinas, as águas do rio voltaram a ficar turvas no começo de 2019. No fim do ano passado, entre novembro e dezembro, as águas ficaram com a cor marrom.

Uma publicação da página Instituto Amigos do Rio da Prata, no Facebook, afirma que a água escurece por conta do solo exposto dos drenos na região dos banhados, causando rápido turvamento, o que impede a realização das atividades de mergulho com cilindro. “Ressaltamos que o passeio de flutuação no Recanto Ecológico Rio da Prata está operando normalmente, já que ocorre, em sua maior parte, no Rio Olho D’Água [em torno de dois mil metros], que permanece cristalino em razão da sua preservação, com mata ciliar nos dois lados das margens. A parte final do passeio, com cerca de 600 metros, acontece no Rio da Prata. Toda a atividade é realizada dentro de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural [RPPN]”, destaca a página. Porém outros passeios que não têm a mesma preservação são prejudicados.

Segundo o jorna Correio do Estado, desde 2016 acompanha a situação dos banhados, que está judicializada. O proprietário do Recanto Ecológico do Rio da Prata, Eduardo Coelho, já havia pontuado a situação em novembro de 2017. “Há uns quatro anos, foi feito valeteamento na região das nascentes do Rio da Prata. Foram colocados os drenos nos banhados. Quando chove, a água desce reto, leva um solo cinza e o rio fica leitoso”.

Leia Também

• Em passeio de flutuação grupo encontra sucuri no Rio da Prata

• ‘Agrônomos podem minimizar impactos’ diz presidente do Crea-MS sobre turbidez do Prata

• Após sobrevoo na região do rio da Prata, Imasul notifica duas propriedades

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo