Com nova data de prova, Desafio Boiadeira movimenta corredores em direção a Bonito

Conforme explica Allan Velcic, da Rota Aventura, uma das empresas mais tradicionais de ecoturismo da região e que está à frente da organização do evento, a corrida atravessa, na maior parte do percurso, a histórica trilha boiadeira da cidade, com trajetos de pedras, buracos, matas, subidas e descidas, e promete cativar os aficionados por emoção, aventura e, obviamente, corridas.

A Trail Run - Desafio Boiadeira, aguardada competição ecoturística, foi adiada para o próximo dia 19 de maio e acontecerá em Bonito, cidade consagrada pela biodiversidade única em Mato Grosso do Sul. Serão duas categorias de corrida: 5 e 10 quilômetros de distância em percurso predominantemente de estrada de chão. Segundo a organização do evento, a prova que anteriormente aconteceria em abril foi transferida para maio com a finalidade de não coincidir com outras competições no estado e, dessa maneira, para não prejudicar corredores que já estão empolgados para participar do desafio.

Nova data é oportunidade para não perder a inscrição. Imagem: divulgação

“Bonito é uma cidade de natureza vívida, com matas e ecossistema preservado. Por isso é interessante mesclar asfalto com terra, para que os participantes entrem nesse espírito da competição, do desafio e da superação pessoal”, convida Allan.

Estrada Boiadeira – Para quem é da região, sabe que a estrada boiadeira de Bonito tem uma importância histórica inestimável para o desenvolvimento da cidade. E é em meio a essa atmosfera de preservação ambiental e da memória dos pioneiros (moradores e peões das fazendas no entorno que levavam e traziam gado do Pantanal) que o Desafio Boiadeira promete encantar os participantes vindos de diversas partes do país, em prova com estrutura semelhante aos grandes eventos esportivos do estado.

“Achamos bem mais interessante utilizar a trilha boiadeira. E quando o competidor entrar na estrada, vai passar por erosões, mata fechada, morros de pedra, inclusive chegará a um dos pontos mais altos da região. Essa foi a nossa ideia: deixar a galera interagir ainda mais com a natureza preservada daqui de Bonito”, revela Allan.





Percurso desafiador atrai atletas profissionais e amadores de diversas localidades. Foto: divulgação

A estrutura do desafio

Apesar da prova ser uma “trail run”, ou seja, corrida de trilha no meio do mato com estrada de chão, a estrutura do Desafio Boiadeira não deixa a desejar em nada às outras competições de corrida no asfalto, dentro das cidades. Pelo contrário, o estímulo ao rendimento dos atletas acontece também nos pontos de hidratação.

“Haverá um mega suporte, não só na parte dos pontos de apoio com água, mas ofereceremos também gel de carboidrato e isotônico, os quais os atletas vão poder consumir ao longo do percurso. Eles terão um ponto de hidratação a cada 2km de percurso, além de ambulância, enfermeiros e socorristas. Todos os participantes (das provas de 5 e 10km) serão conduzidos por uma equipe especializada com carro de apoio e ciclistas e para dar suporte e segurança durante a prova”, descreveu.

Organização

O evento será realizado pela G2 Esportes, empresa de assessoria e eventos esportivos, pertencente ao Greyk Gourlart, ex-secretário de Esportes de Bonito, com organização de Allan P. Velcic, instrutor de Esportes de Aventura, com 25 anos de experiência no segmento e proprietário da Rota Aventura.

“A junção da G2 Esportes e Rota aventura é justamente fazer dessa prova uma referência no estado. O sucesso de um evento, seja de pequeno ou grande porte, é a estrutura e a atenção que se tem com o atleta. A nossa equipe se preocupa muito com a segurança de todos os participantes e com o bem-estar deles durante o percurso. Nosso objetivo é que a competição fique marcada positivamente em suas vidas e que já pensem na prova do ano seguinte”, finalizou Allan.

Confira o vídeo do percurso:

Serviço

Desafio Boiadeira 2019 – 19 de maio (domingo)

- 7h - Início da concentração

- 7h30 - Orientação sobre o percurso

- 7h40 - Aquecimento

- 8h - Largada

- 9h30 - Início da entrega de premiação

- 11h - Encerramento

Premiação

Medalhas a todos participantes

Troféus do 1º ao 3º primeiros colocados de cada categoria

Premiação em dinheiro do 1º ao 5º colocado na classificação geral da prova de 10km

Troféus do 1º ao 5º colocado na classificação geral da prova de 5km

Inscrições

www.g2esportes.com.br

Dicas para quem pretende correr a primeira trail na vida

1 – Primeiros passos

Por mais experiente que você seja, é importante procurar uma assessoria esportiva que trabalhe com trail run. As técnicas utilizadas no asfalto nem sempre são úteis entre pedras, galhos, lama e outras adversidades. Além disso, o treinamento é diferente daquele direcionado às ruas.

2 – Treinos puxados

Como não é tão simples encontrar trilhas para treinar durante a semana, você pode incluir rotinas em subidas e descidas (escadas também vale) para ganhar condicionamento. Aos finais de semana, opte por esse treino em pisos irregulares – vale (até) a areia da praia, florestas e trilhas. É importante focar, também, em treinamentos no terreno predominante na prova escolhida. A musculação é outro ponto fundamental – principalmente, dos membros superiores, que costumam ser mais exigidos no trail run. É recomendado, pelo menos, duas vezes por semana.

3 – Estreia

Para fazer sua primeira prova em trilhas, é aconselhável começar leve, com provas, por exemplo, de 6 km. Há uma grande variedade de opções de distância, que vão de 12 km a até 100 km. Vale lembrar que as corridas de trilha, aventura ou montanha são diferentes.

4 – Mudança de pensamento

Ao ingressar no mundo do trail run, é preciso mudar um pouco o pensamento. É normal andar, trotar e correr em um mesmo quilômetro em uma prova de trilha. Com uma boa orientação profissional, você acaba por absorver esse pensamento e, assim, progride na modalidade.

5 – Preparação

A adaptação completa de um corredor para o trail run pode variar, mas dura, em média, seis meses com uma rotina de treinamento específica.

6 – Equipamentos indispensáveis

Diferente da corrida de rua, onde apenas calçar o tênis e vestir uma roupa confortável é necessário, alguns itens são fundamentais para o novo desafio. Os tênis, por exemplo, têm o solado diferente dos tradicionais modelos de corrida.

(Fontes: José Virgínio de Morais, diretor técnico da JVM Trail Run, de São Paulo; Nelson Evêncio, diretor técnico da Nelson Evêncio Assessoria Esportiva, em São Paulo/Ativo.com)