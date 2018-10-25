Corrida de trilhas em Corumbá terá dois percursos diferentes

A entrega dos kits acontecerá a partir do dia 15 de novembro, em local e horários divulgados posteriormente pela organização do evento. O kit de participação é composto de número de peito de uso obrigatório e intransferível, alfinetes, camiseta em tecido tecnológico, chip de cronometragem (descartável) e medalha de participação (pós-corrida). Ainda poderão ser oferecidos outros brindes pela organização e patrocinadores.

A Corrida de Trilha do Eco Pantanal Extremo 2018 será realizada no dia 17 de novembro, um sábado, nas distâncias de 6,5 km e 10,5 km. A largada das duas categorias, tanto no masculino quanto feminino, acontece às 16 horas no Porto Geral de Corumbá. Os percursos da prova podem ser conferidos no site www.ecopantanalextremo.com.br . No mesmo endereço eletrônico, é possível fazer a inscrição para o maior evento de esportes de aventura de Mato Grosso do Sul.

Nos 6,5 km haverá dois pontos de hidratação. Já na distância maior serão três pontos. Em ambos os percursos, os atletas vão enfrentar trechos de asfalto, paralelepípedo, estrada de chão, terrenos acidentados, trilhas e obstáculos naturais. Também haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para remoção à Rede Pública de Saúde, caso necessário.

Ainda serão colocados à disposição dos atletas inscritos, sanitários químicos e guarda-volumes localizados próximos da largada e chegada. Ao final da corrida, serão distribuídos frutas e isotônicos para o participante. A data e o local do congresso técnico serão divulgados no site oficial do evento.

Premiação

Os cinco primeiros colocados na categoria geral masculino e feminino, na prova de 6,5 km e na 10,5 km, receberão troféus e mais uma premiação em dinheiro: 1º lugar R$ 1.000; 2º lugar R$ 800; 3º lugar R$ 500; 4º lugar R$ 350; e 5º lugar R$ 250. A Corrida de Trilha é coorganizada pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul.

O Eco Pantanal Extremo 2018 – Jogos de Aventura do Pantanal é uma realização da Prefeitura de Corumbá, com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). O evento é organizado pela Fundação de Turismo do Pantanal, Fundação de Esportes de Corumbá e outras pastas da Administração Municipal.