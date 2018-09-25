Para comemorar aniversário do 9º Batalhão do Exército, corrida reúne amantes do esporte

Aquidauana
O objetivo, segundo a organização, é promover a integração e a saúde por meio da atividade física
Acontece no próximo domingo (30) a 2ª Corrida Carlos Camisão, em comemoração ao aniversário do 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana. A largada será às 16 horas, na Lagoa Comprida e com percurso de 5km de distância.
A corrida tem a finalidade de integrar o Batalhão à sociedade, através da promoção da saúde e do esporte na cidade. Conforme a organização do evento, não há fins competitivos.
Também não há necessidade de realizar inscrições, basta colocar um tênis no pé, garantir a sua hidratação e ir ao ponto de encontro.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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