Dia do policial civil é comemorado com corrida e confraternização

Teve início às 8h, neste domingo (16), a 3ª Corrida do Policial Civil, em comemoração ao dia do profissional de segurança pública. O sindicato da categoria organizou o evento com percursos de 5 e 10 quilômetros, no bairro José Abrão, e possibilidade de participação de adultos e crianças.

A fim de manter a segurança dos participantes, que somam cerca de 700 corredores, foram interditadas algumas ruas dos bairros José Abrão e Santa Luzia, com apoio de equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).