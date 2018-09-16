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Dia do policial civil é comemorado com corrida e confraternização

Evento teve início às 8h no bairro José Abrão

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/09/2018 às 08:44

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Teve início às 8h, neste domingo (16), a 3ª Corrida do Policial Civil, em comemoração ao dia do profissional de segurança pública. O sindicato da categoria organizou o evento com percursos de 5 e 10 quilômetros, no bairro José Abrão, e possibilidade de participação de adultos e crianças. 

A fim de manter a segurança dos participantes, que somam cerca de 700 corredores, foram interditadas algumas ruas dos bairros José Abrão e Santa Luzia, com apoio de equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). 

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Entre as vias interditadas estão: Rua Rua Teodoro Carvalho, Ernesto de Fiori, Rafael Hardil,  Alberto Lamêgo, Abraão Baccach, Santa Bernadete e Dr. Miguel Vieira Ferreira. 

Segundo o presidente do Sinpol/MS, Giancarlo Miranda, haverá premiação para os primeiros colocados de acordo com a categoria e sorteio de brindes.

"Desejamos promover a interação entre os policiais civis e a sociedade, para que continuamente possamos estar servindo e protegendo o nosso povo sul-mato-grossense”, declarou. 

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