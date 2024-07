Catarinenses cumprem tradição de 20 anos e atravessam o Pantanal de MS

Grupo tem tradição de duas décadas / Ryan Santos / O Pantaneiro

Um grupo de aventureiros gaúchos de Chapecó, Santa Catarina, embarcou em mais uma jornada épica pelo Pantanal de Mato Grosso do Sul. A Expedição Pantanal Adventure completa duas décadas de tradição, desafiando as condições adversas impostas pela seca deste ano.

Partindo de Aquidauana, os 20 membros do grupo e seus sete veículos estão determinados a explorar o coração do Pantanal, atravessando-o de ponta a ponta. “A nossa intenção é simplesmente fazer os passeios dentro do Pantanal, atravessar o Pantanal, de uma ponta para outra”, explicou Paulo Ricardo, líder da expedição.

Este ano, no entanto, a seca afetou o percurso planejado. Com a baixa no nível do Rio Paraguai e suas bacias, o grupo precisará adaptar sua rota habitual. “Vamos tentar pegar um pouco mais água aqui pra baixo”, afirmou Paulo, indicando a necessidade de ajustes para garantir a passagem pelos caminhos tradicionais da expedição.

A motivação para os gaúchos vai além da simples aventura. “Nosso intuito não é pescaria, é passeio mesmo. E o nosso Pantanal aqui do Mato Grosso do Sul é deslumbrante né”, comentou Paulo, destacando a beleza única da região que atrai o grupo todos os anos. A jornada de aproximadamente 800 a 900 quilômetros, de Chapecó até Aquidauana, é apenas o começo de uma experiência que promete ser inesquecível.

A expedição, um grupo fechado formado por pessoas selecionadas ao longo dos anos, busca preservar o ambiente e a harmonia com as fazendas locais. “A gente é bem-vindo em todas as fazendas aqui dentro que são 20 anos”, destacou Paulo, enfatizando o respeito e a confiança conquistados ao longo das edições anteriores.

Durante os seis dias de imersão no Pantanal, o grupo acampa em locais estratégicos, explorando a beleza natural da região e testando inovações como o novo caminhão adaptado para a expedição, além de seis caminhonetes. Ao final, após a intensa jornada, retornam a Aquidauana por dois dias antes de empreenderem a viagem de volta a Chapecó.