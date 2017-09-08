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UFMS lança edital para concurso público para cargos técnico-administrativos

Remunerações oferecidas variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66, mais auxílio alimentação de R$ 458, em regime de até 40 horas

Flavio Brito

Publicado em 08/09/2017 às 07:11

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A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou o edital de Concurso Público, destinado ao provimento de 83 vagas para cargos Técnico-Administrativo em Educação de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) será responsável pelo controle na aplicabilidade das provas.

São vagas para os cargos de Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar em Administração, Assistente em Administração, Técnico de Laboratório/Biologia/Física/Química, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Enfermagem, Técnico em Prótese Dentária, Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Contador, Odontólogo, Psicólogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Médico-área, Médico do Trabalho e Médico Veterinário/Biotério.
 
As remunerações oferecidas variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66, mais auxílio alimentação de R$ 458 em regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. As inscrições poderão ser realizadas no período de 21 de setembro a 3 de novembro de 2017, via internet, através do site a Fapec. A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150.

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