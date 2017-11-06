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Concurso Público

Com novo edital, inscrições para concurso da UFMS começam nesta segunda-feira

Substituição de edital foi publicada na última sexta-feira (03)

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/11/2017 às 10:12

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Após substituir o edital de abertura na última sexta-feira (03), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu nesta segunda-feira (06) o período de inscrições para o concurso público para provimento de vagas para cargos Técnico-Administrativos em Educação para o quadro permanente da UFMS. O prazo estabelecido permanece aberto até o dia 20 de dezembro.

Foram abertas 83 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) será responsável pelo controle na aplicabilidade das provas. Os interessados podem obter mais informações no site www.fapec.org/concursos.

Cargos

São vagas para os cargos de Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar em Administração, Assistente em Administração, Técnico de Laboratório/Biologia/Física/Química, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Enfermagem, Técnico em Prótese Dentária, Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Contador, Odontólogo, Psicólogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Médico-área, Médico do Trabalho e Médico Veterinário/Biotério.

As remunerações oferecidas variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66, com auxílio alimentação de R$ 458,00, em regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas via internet, através do site da Fapec. A taxa de inscrição varia de R$ 100,00 a R$ 150,00. O período para os candidatos interessados em pedir isenção na taxa é do dia 06 a 10 de novembro, conforme instruções do edital.

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