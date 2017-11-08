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UFMS está com inscrições abertas para processo seletivo de pesquisadores estrangeiros com vagas no campus de Aquidauana

O salário oferecido é de R$ 19.440,48

Schimene Duque Weber

Publicado em 08/11/2017 às 08:32

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A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP), lançou edital e está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Professor Visitante Estrangeiro (pesquisador), com vagas no campus de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Chapadão do Sul e Três Lagoas. 

No município, a área de concentração é para Mestrado em Geografia, com ênfase em Análise Socioambiental dos Domínios Cerrado e Pantanal.

Os interessados deverão enviar toda a documentação necessária, em inglês, para o e-mail da direção da vaga de seu interesse, além de uma cópia para o e-mail visiting@ufms.br, até o dia 10 de fevereiro do ano que vem, conforme prevê o edital.

Vagas

Estão disponíveis vagas para as áreas de Gestão do Agronegócio e Organizações, Administração Pública e Contabilidade e Controladoria; Mídia e Representação Social, Linguística e Semiótica e Teoria Literária e Estudos Comparados; Biotecnologia e Biodiversidade e Ciências Farmacêuticas; Antropologia Social, Filosofia e Psicologia; Ciência da Computação e Tecnologias Computacionais para Agricultura e Pecuária; Direitos Humanos; Educação; Eficiência Energética, Energias Renováveis, Sustentabilidade, Sistemas de Energia, Recursos Naturais e Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos; Saúde e Sociedade, Tecnologia e Saúde e Doenças Infecciosas e Parasitárias; Medicina Veterinária.

O edital também prevê oportunidades em Produção Animal e Saúde Animal; Clínica Odontológica; Ecologia, Fisiologia, Bioquímica e Fotoquímica, Sistema Pantanal-Cerrado, Sistemática, Ecologia e Diversidade Vegetal, Zoologia, e Bioquímica e Biologia Molecular; Física e Química dos Materiais, Educação Ambiental, Ensino de Ciências Naturais, Educação Ambiental, e Ensino de Ciências Naturais; Enfermagem e Saúde Coletiva; Ensino de Ciência e Matemática, e Matemática; Química; Educação Social e Estudos Fronteiriços; Análise Socioambiental dos Domínios Cerrado e Pantanal; Produção Vegetal; e Análise Geoambiental e Produção do Território, Estudos Linguísticos, Estudos Literários, Linguagens e Letramentos, Álgebra, Análise, Ensino de Matemática, Geometria e Matemática.

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