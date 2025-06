Campanha de doação de sangue do Hemosul será dias 25 e 26 de junho

Diretora do Hemosul de Aquidauana em podcast do Jornal O Pantaneiro conclama a população para doar sangue / Foto: O Pantaneiro

Basta comparecer na sede do Hemosul de Aquidauana, na Rua Duque de Caxias, 2061, Alto Aquidauana, no período das 7h às 17h, no dia 25; e das 7h às 11h, no dia 26 de junho. Deve levar documento de identidade com foto e, se possível, o cartão do SUS.

No caso das pessoas com idade de 16 e 17 anos, há necessidade de uma autorização dos pais ou responsáveis, ou estar acompanhado deles. “Dos 18 a 69 é só estar em boa saúde. O ideal é estar bem alimentado, estar bem descansado e não ingerir álcool nas 24 horas antes da doação”, explica Raíssa Cristina Melo, Diretora do Hemosul.

Em entrevista no podcast de O Pantaneiro, esclareceu o misticismo existente, que cria dogmas que evitam as pessoas de fazer doação. “Não há prejuízo nenhum à saúde, porque a gente doa menos de 10% do que a gente tem no nosso organismo e depois das 24 horas, o volume volta ao normal”, incentiva a Diretora do Hemosul.

O organismo humano está preparado para ter essa perda de sangue todo mês, sem causar anemia profunda. O maior benefício para o doador, é salvar uma vida, é fazer o bem ao próximo.

O que há são limitações temporárias. “Por exemplo, quem tem tatuagem recente, menos de um ano, aí realmente a gente não possibilita a doação por conta do risco; micropigmentação de sobrancelha com menos de um ano, também não. Tudo que tem alguma troca de seringa, troca de agulha, que pode existir uma contaminação, a gente fala que esperar esse um ano.”

Para isso, existe a triagem, onde as respostas precisam responder com extrema sinceridade. Os doadores terão acesso a alguns exames depois de 45 dias da doação. A campanha é feita no mês de junho, porque, estatisticamente, há maior necessidade devido a eventos como as férias de julho. “Em Aquidauana, muita gente não sabe, mas são feitas, em média, 150 transfusões de sangue por mês”, informa Raíssa.

Para outras informações, o número do telefone do Hemosul de Aquidauana é 3241 7578.

Confira a entrevista completa: