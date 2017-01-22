Fé e muita devoção marcam a despedida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida em Palmeiras

Num clima de muita fé, milhares de pessoas participam da despedida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida as margens do rio Aquidauana, no distrito de palmeiras. O pároco padre Benedito Francisco de Oliveira começou a peregrinação com visitação com a imagem por todo município de dois irmãos do buriti como nas aldeias indígenas, comunidades rurais, hospital, presidio, delegacia de polícia e mais de quinhentas residências. No dia de hoje a santa fez sua última peregrinação saindo de dois irmãos do buriti acompanhada por mais de 200 carros seguindo para o distrito de palmeiras onde aconteceu uma missa para milhares de fiéis e o padre explicou que este ato de fé e devido aos 300 anos de aparição e evangelização da mãe Aparecida no Brasil e disse que estas peregrinações começaram o ano passado como preparação para estes 300 anos. Em seguida dirigiram-se para o rio Aquidauana como um memorial relembrando quando a santa foi achada por pescadores no rio paraíba do sul. Com esta procissão de barcos e kayaks termina-se a peregrinação de Nossa Senhora Aparecida pelo município de Dois Irmãos do Buriti. No mês de fevereiro inicia-se no município de Aquidauana. Sem mais, obrigado a todos e que deus os abençoe.



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