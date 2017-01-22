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Fé e muita devoção marcam a despedida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida em Palmeiras

Palmeiras é distrito de Dois Irmãos do Buriti

Rhobson ADM

Publicado em 22/01/2017 às 20:23

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Num clima de muita fé, milhares de pessoas participam da despedida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida as margens do rio Aquidauana, no distrito de palmeiras. O pároco padre Benedito Francisco de Oliveira começou a peregrinação com visitação com a imagem por todo município de dois irmãos do buriti como nas aldeias indígenas, comunidades rurais, hospital, presidio, delegacia de polícia e mais de quinhentas residências. No dia de hoje a santa fez sua última peregrinação saindo de dois irmãos do buriti acompanhada por mais de 200 carros seguindo para o distrito de palmeiras onde aconteceu uma missa para milhares de fiéis e o padre explicou que este ato de fé e devido aos 300 anos de aparição e evangelização da mãe Aparecida no Brasil e disse que estas peregrinações começaram o ano passado como preparação para estes 300 anos. Em seguida dirigiram-se para o rio Aquidauana como um memorial relembrando quando a santa foi achada por pescadores no rio paraíba do sul. Com esta procissão de barcos e kayaks termina-se a peregrinação de Nossa Senhora Aparecida pelo município de Dois Irmãos do Buriti. No mês de fevereiro inicia-se no município de Aquidauana. Sem mais, obrigado a todos e que deus os abençoe.

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