Homem mata a mulher na frente do filho e se apresenta à polícia de MS minutos depois

Violência
Feminicídio aconteceu durante briga, na residência do casal
Uma mulher de 33 anos foi morta a facadas no início da madrugada desta sexta-feira (27), em Sidrolândia, a 64 quilômetros de Campo Grande, na frente do filho. A polícia soube do caso quando o marido dela se apresentou na Delegacia de Polícia Civil minutos depois, dizendo que havia matado a companheira.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem de 36 anos chegou na delegacia por volta da meia-noite. Ele estava com a camiseta, braços e pernas sujos de sangue e disse à investigadora que o atendeu que havia matado a esposa a facadas na casa deles e deixado a faca no local do crime.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e, no local, constatou que a mulher estava ferida caída no chão. Os policiais demoraram cerca de 10 minutos para entrar no condomínio porque o portão estava fechado e não havia porteiro.
O Corpo de Bombeiro também foi chamado e quando chegou a mulher já estava morta. Ela tinha diversos ferimentos. Uma faca suja de sangue e quebrada foi encontrada na rua do condomínio e apreendida.
Conforme o registro policial, o homem não estava embriagado, não aparentava estar sob efeito de entorpecentes e disse à investigadora que toma remédios controlados para depressão e sono.
Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado porque foi praticado na frente do filho.
*G1 MS
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