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Violência

Mato Grosso do Sul registra 80 mortes por crimes violentos em 2 meses

Os números são da Monitor da Violência, uma ferramenta do site G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 16/04/2018 às 08:27

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O Estado de Mato Grosso do Sul registrou 80 mortes por crimes violentos no primeiro bimestre. Os números são da Monitor da Violência, uma ferramenta do site G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em todo o Brasil 3.276 pessoas morreram somente no mês de fevereiro por crimes como homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

De acordo com a pesquisa, no mês de janeiro foram 38 mortes violentas em Mato Grosso do Sul. Isso quer dizer que a cada 100 mil habitantes, 1,4 morre por mês vitima de crime violento. Em fevereiro esse número subiu para 1,5, sendo que no Estado foram registradas 42 mortes violentas.

De acordo com o doutor em sociologia da USP e professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), os grupos de pessoas que mais morrem em MS são jovens de 15 a 29 anos, especialmente negros. Outro dado importante é que do total de mortes registradas no ano passado no Estado,( 7.424), quase 4 mil foram em decorrência de arma de fogo. Ao todo, o Brasil registrou 62 mil homicidios.

Em MS, segundo o especialista, apesar dos números altos, houve uma redução de 9% nos homicídios. De acordo com o secretário de Segurança Pública Carlos Videira, em Mato Grosso do Sul os grupos que mais matam são os que atuam no tráfico de drogas nas fronteiras com o Paraguai e Bolívia. Segundo ele, a repressão ao crime acontece com a forte ação das forças policiais e grupos especializados e capacitação do efetivo.

Índices reduzidos

Em relação a 2016 e 2017, houve uma redução no número de homicídio no Estado, cerca de 9%. Ao apresentar o balanço de 2017 no final do ano, o governador Reinaldo Azambuja destacou que o mapa que mede a violência lista MS como o terceiro estado mais seguro do País. Em Mato Grosso do Sul, estão sendo investidos R$ 115 milhões na segurança pública.

"O trabalho de estruturação não se resumiu à entrega de 700 novas viaturas. Foi além e incluiu milhares de promoções e progressões funcionais a policiais e bombeiros, cursos de formação, equipamentos de segurança, trabalho com o núcleo de Inteligência", lembrou o governador.

As melhorias foram feitas pelo Programa MS Mais Seguro, desenvolvido pelo Governo por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) como forma de impedir que a crise econômica enfrentada no Brasil resultasse no aumento da violência.

Alguns meses após o início dos trabalhos, os números começaram a apontar redução na criminalidade. "Nós diminuímos homicídio, latrocínio, roubos e furtos. Tivemos uma curva inversa na onda de violência e isso é fruto do MS Mais Seguro", afirmou Reinaldo Azambuja.

Ele lembrou que o Estado apresenta também índices positivos em relação ao desempenho do trabalho policial. "Além de prender, nossa polícia é a que tem mais resultado na elucidação de crimes", elogiou o governador.

No último dia 8, um homem de 26 anos, foi assassinado a tiro em Dourados. O crime ocorreu na avenida Marcelino Pires, em frente a um conjunto de lojas, ao lado do Clube Ubiratan.

 

 

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