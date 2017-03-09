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Morreu na hora

Motociclista morre após ser atropelado duas vezes por carros diferentes

Acidente aconteceu ontem à noite, em Campo Grande

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/03/2017 às 07:33

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Acidente de trânsito resultou na morte do motociclista Kleiton Lombardi, 36 anos, por volta das 20h40min de ontem (8), no quilômetro 309 da BR-262, em Campo Grande. A vítima seguia em motocicleta POP, quando foi atingida por trás por Uno e depois que caiu atropelada por segundo veículo, cujo motorista fugiu.

Kleiton seguia sentido a Ribas do Rio Pardo quando foi atropelado pelo automóvel que transitava no mesmo sentido. Motorista do Uno parou para prestar socorro e foi interrogado na delegacia plantonista da Vila Piratininga. De acordo com o delegado Cleverson Alves, o rapaz, de 23 anos, declarou que a moto não tinha iluminação e o local onde a batida aconteceu é escuro. Por isso não visualizou a vítima.

Ainda na versão do motorista, Kleiton foi atropelado por segundo veículo. “Disse que a moto estava toda apagada e que apenas sentiu a pancada. Pouco à frente parou e viu momento em que condutor de outro carro atropelou o motociclista. Esse outro condutor também teria parado, mas havia uma mulher dentro do carro chorando bastante e ele fugiu”, declarou a autoridade policial. Motorista do Uno disse que não viu o modelo do veículo e não conseguiu anotar dados da placa.

Confome o delegado, Kleiton foi arrastado por cerca de 50 metros e a versão é condizente com indícios encontrados no local. “A moto ficou enroscada na frente do carro e a vítima foi arrastada. Peritos acreditam que o Uno tenha arremessado o motociclista na batida e não arrastado. Apesar das marcas de que houve arrastamento, no corpo, aparentemente, não tinham marcas de pneu, nem no asfalto frenagem. No entanto, vamos aguardar laudos da perícia para concluir a dinâmica do acidente”, finalizou Cleverson.

Rapaz envolvido no atropelamento foi submetido a teste de bafômetro que deu resultado negativo. Ele prestou depoimento na delegacia e foi liberado. Inquérito investiga o fato.

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