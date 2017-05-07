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Violência

Homem é assassinado com seis tiros quando retornava pra casa

Pouco antes ele teria se desentendido com um desconhecido

Vivaldo

Publicado em 07/05/2017 às 10:52

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Coincidência ou revide? A Polícia de Dourados terá que investigar o que está por detrás do trágico da vida de Paulo Rogério Lopes, de 38 anos, residente no Jardim Santa Maria, assassinado por volta das 04h00 deste domingo (07), quando regressava para sua casa na companhia de uma amiga.

Segundo informações, Paulo teria discutido, momentos antes, com um desconhecido, em um Bar localizado no Parque das Nações II Plano. Ao passar pelo túnel que dá acesso ao Parque das Nações I Plano, foi alvejado por seis tiros, sendo dois nas costas, um no tórax do lado esquerdo, dois no ombro direito e um no braço direito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a vítima já estava sem sinais vitais. Paulo Rogério era conhecido pelo apelido de Rato e trabalhava como açougueiro.

 

 

 

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