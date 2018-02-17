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Sequestro

Noivos desde 2016, casal é vítima de sequestro

Casal de noivos foi vítima de um sequestro relâmpago no fim da noite desta sexta-feira

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 17/02/2018 às 11:28

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Maria Eduarda Leão, de 21 anos, e Eduardo Rocha, 26 anos, estão desaparecidos. O casal de noivos foi vítima de um sequestro relâmpago no fim da noite da última sexta-feira (16), no bairro Amambaí, na cidade de Campo Grande.

Segundo informações, o casal foi sequestrado quando estacionavam o carro na frente da casa da mãe da noiva. Parentes postam fotos nas redes sociais em busca de informações. Eles estão noivos desde agosto de 2016.

A família tentou identificar os suspeitos por meio de câmeras instaladas na rua da casa em que foram vistos pela última vez no bairro Amambaí, porém não tiveram sucesso, uma vez que as gravações não identificaram o rosto dos sequestradores

Informações retiradas do Midiamax informam que, os dois voltavam de um trabalho de fotografia no carro do pai de Eduardo Rocha, um Voyage da cor prata, quando estacionaram na frente da casa, no bairro Amambaí, e foram surpreendidos por dois homens por volta das 23h30. A menina portava uma câmera profissional.

A placa do veiculo que as vitimas estavam ultilizando é  HTQ-6608, quem tiver informações sobre o casal, pode entrar em contato com a polícia, ou ligar no telefone de familiares das vítimas, pelo número (67) 99274-6029.  

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