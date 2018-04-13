Passeata relembra mortes brutais de Airyfer, Igor, Clarinda e pede paz

Nesta sexta-feira (13) pela manhã, familiares e amigos de Airyfer Castro, Igor Quintana e também de Clarinda Tamashiro, mortos recentemente, vítimas de crimes brutas, fizeram uma passeata pela paz nas ruas de Aquidauana, para alertar a população quanto ao aumento da incidência de casos de violência doméstica e feminicídio na região.

A passeata chegou até a Praça do Estudante, onde o deputado Felipe Orro se encontrou com familiares e amigos das vítimas, além dos alunos da Escola Estadual Candido Mariano e representantes do CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher).

De acordo com Luciana Helena Campelo, do CRAM, que trabalha com vítimas de violência, todos os dias acontecem casos de violência e que muitas mulheres desconhecem os serviços prestados para combater esse tipo de situação. “É necessário a divulgação desses serviços para ajudar essas mulheres a entender os vários tipos de violência e a sair desse ciclo. Muitas não se enxergam como vítimas. É preciso fazer com que elas entendam a dinâmica de violência em que elas vivem”, alertou.

Geyse Ortega, tia de Airyfer, agora luta para que outras mulheres não sejam vítimas da violência que aconteceu com sua sobrinha. “Estamos nos mobilizando para ajudar outras pessoas, para que o que aconteceu com a Airyfer não se repita com outras mulheres. Estamos tentando nos reconstruir, não está sendo fácil. Cada dia que passa o sofrimento aumenta mais”, desabafou.

O Deputado Estadual Felipe Orro reafirmou a importância de coibir os pequenos atos de violência para que não culminem em crimes bárbaros como os que aconteceram na cidade. "Queremos que mobilizações desse tipo aconteçam sempre para que jamais caiam no esquecimento."

Crimes - Airyfer Castro Elias, 22 anos, e Igor Quintana Figueiredo de Alcântara, 21, foram assassinados pelo ex-marido de Airyfer, Edmauro Gamarra Vieira, 30 anos, preso após o crime que aconteceu na madrugada do dia 17 de março, em Aquidauana. Clarinda Tamashiro, por sua vez, foi enforcada por um adolescente de 16 anos, no dia 28 de março e apreendido pelo crime de latrocínio, em Aquidauana.

Ajuda - O CRAM em Aquidauana fica na Rua Antônio Nogueira nº 818, no Bairro Alto, próximo ao posto de saúde. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher é um espaço destinado a prestar acolhimento e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência, com atendimento psicológico e social e orientação e encaminhamentos jurídicos necessários à superação da situação de violência.