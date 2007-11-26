Hipertensão e Obesidade: Brasil tem taxas recorde de incidência e mortalidade

Atualmente, no Brasil, cerca de 30% dos óbitos são ocasionados por doenças cardiovasculares. São aproximadamente 300 mil mortes por ano. A principal causa de falecimento em todas as regiões é o acidente vascular cerebral (AVC), sendo a hipertensão arterial responsável por 40% destes casos. A elevação da pressão arterial aumenta progressivamente a mortalidade cardiovascular. A hipertensão e as doenças a ela relacionadas geram um contingente significativo de internações. Em 2005, foram 1.180.184 internações, com um custo global de R$ 1.323.775.008,28, segundo o Ministério da Saúde.

Outro problema no contexto cardiovascular é a obesidade, que, aliás, possui relação estreita com a hipertensão. Estima-se que seja responsável por 30% dos casos. Cerca de 75% dos homens e 65% das mulheres brasileiras apresentam hipertensão diretamente atribuível a sobrepeso. Decorrência majoritária do sedentarismo e alimentação irregular e compulsiva, inclusive em crianças, a obesidade acomete hoje no país 55% dos homens e 62% das mulheres, além de 5% dos 70 milhões de crianças e adolescentes. A projeção, segundo a OMS, é mais alarmante. Avalia-se que, até 2015, 10 milhões de brasileiros morrerão em decorrência de doenças crônicas originadas pela obesidade. ** (Confira mais dados sobre hipertensão e obesidade ao término do release).

Como reverter a incidência da hipertensão e da obesidade é um dos grandes desafios da medicina em escala mundial. Na América Latina, agora mesmo, importantes sociedades de cardiologia e endocrinologia acabam de se unir com esse intuito. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e seu Departamento de Hipertensão Arterial, a Sociedade Latino-Americana de Hipertensão, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Federação Latino-Americana das Sociedades de Obesidade realizarão o I Congresso Latino-Americano de Hipertensão e Obesidade, de 29 de novembro a 1º de dezembro, no Rio de Janeiro. O objetivo é criar uma estratégia eficiente para reduzir a prevalência de ambos os males.

No Congresso, aliás, especialistas, nacionais e estrangeiros, considerados referência na pesquisa e no tratamento, irão compartilhar o que existe de mais moderno em termos de diagnóstico e terapêutica, mostrando inclusive as políticas públicas dos países centros de referência e como alguns deles conseguiram derrotar esses dois inimigos mortais do coração.

"Tratamento, medicação e os métodos cirúrgicos mais eficazes e atuais estarão em pauta nas palestras, debates e simpósios-satélites ministrados por um time singular de médicos brasileiros e internacionais. Entre eles, destaco o norte-americano Valentin Fuster, autor de diversos estudos científicos sobre hipertensão e obesidade interligados à aterosclerose que são hoje indispensáveis a quem atua na linha de frente do atendimento", revela a presidente da Comissão organizadora e do Departamento de Hipertensão Arterial da SBC, dra. Andréa Araújo Brandão.

Serão quatro salas funcionando simultaneamente, com um programa de alto nível. Uma delas, aliás, será dedicada ao Fórum Multidisciplinar, no qual haverá abordagens destinadas a nutricionistas, educadores físicos, assistentes sociais, enfermeiros e todos aqueles que lidam de alguma forma com as doenças do coração. Outra atração será o amplo espaço de exposição científica, com as indústrias de equipamentos, farmacêuticas e laboratórios apresentando seus lançamentos e o que existe de ponta na área tecnológica.

"Será uma grande oportunidade para disseminar conhecimento cientifico para clínicos, cardiologistas, endocrinologistas e os distintos profissionais da saúde", afirma dra. Andréa Brandão. "Teremos um espaço para compartilhar a experiência brasileira com boa parte dos mais renomados especialistas em hipertensão arterial e obesidade, recebendo deles, simultaneamente, um ferramental de informações científicas indispensáveis para a melhor prática e para o aumento da resolutividade"

O I Congresso Latino-Americano de Hipertensão e Obesidade acontece no Hotel Intercontinental, na cidade do Rio de Janeiro. Mais informações em (21) 3478-2700 ou http://congresso.cardiol.br/cho/i/bra/default.asp.