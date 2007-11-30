Pedofilia poderia ser causada por falta de conexões no cérebro

A pedofilia pode ser resultado de falhas em algumas conexões do cérebro, segundo uma pesquisa do Centre for Addiction and Mental Health, no Canadá. Analisando exames sofisticados de ressonância magnética do cérebro de pedófilos e de homens que cometeram crimes não-sexuais, os pesquisadores observaram que os primeiros apresentavam menos quantidade da chamada "substância branca", responsável pela ligação de partes do cérebro relacionadas à excitação sexual. Eles também descobriram que algumas regiões do cérebro dos pedófilos mostravam menos sinais de atividade do que o dos outros quando eram estimulados com material erótico. Segundo os autores, isso indica que os pedófilos não têm capacidade de diferenciar objetos sexuais apropriados e não-apropriados por falta dessas conexões cerebrais.

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