Roberto Carlos dança música lenta com Camila Pitanga em especial da Globo

Camila Pitanga soltou a voz no especial de fim de ano de Roberto Carlos na Globo, gravado no último sábado (1°) na Arena Multiuso, em Jacarepaguá, no Rio, com público de nove mil pessoas.

A atriz, que fez sucesso na pele da prostituta Bebel da novela "Paraíso Tropical", cantou os sucessos

Olha" e "Como É Grande o Meu Amor Por Você" ao lado do rei.

"Duas músicas chegaram a mim. Era para escolher uma, mas o ensaio foi tão fofo que me convenceram a cantar as duas. E eu, louca, topei!", disse Camila.

Mostrando sintonia no palco, a dupla chegou a arrancar suspiros da platéia ao arriscar passos de música lenta.

A apresentação também contou com canções como "Emoções", "Whisky a Go-Go", "Como Vai Você" e "Ilegal, Imoral ou Engorda, além das participações especiais de Gilberto Gil e Alcione.

Famosos como os atores Reynaldo Gianecchini, Danielle Winits, Cássio Reis e Gustavo Leão rechearam a platéia do show, engrossando o coro de fãs do cantor.

O especial Roberto Carlos será exibido na Globo na noite de 25 de dezembro, após a novela "Duas Caras".