Luciano Huck agride fotógrafa em show do Police, diz jornal

O apresentador do programa Caldeirão do Huck, da TV Globo, Luciano Huck, 36 anos, agrediu uma repórter no camarote VIP do show da banda The Police realizado na noite do último dia 8, no Maracanã, Rio de Janeiro, informa a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a publicação, cercados por seguranças, Huck e a mulher, Angélica, chegaram na metade do show da banda inglesa comandada pelo vocalista Sting. Enquanto ela sorria para as fotos, Huck disse: "A gente quer ver o show, pô!", e levou a mão à câmera e empurrou a repórter, que caiu.

Entre os muitos famosos que marcaram presença na área VIP do show estavam às modelos Daniella Cicarelli, Daniella Sarahyba, Ellen Jabour e a miss Nathália Guimarães, e os atores Selton Mello, Susana Vieira, Rodrigo Santoro, Glória Pires, Renata Sorrah e Thiago Lacerda.