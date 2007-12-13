Contato com o meio ambiente diminui o risco de asma nos adultos

A asma é uma doença respiratória crônica, caracterizada por períodos de exacerbação, que cursam com falta de ar, tosse, chiera, dentre outros sintomas.

A exposição ao ambiente rural protege as crianças contra o desenvolvimento de asma e dermatite alérgica, segundo afirmam pesquisadores em um estudo d revista Allergy. Por sua vez, não se sabe se tal proteção se estende para os adultos. A pesquisa incluiu 5.616 participantes, os quais foram questionados acerca do contato com o ambiente urbano e rural e a prevalência de sintomas asmáticos.

Os resultados divulgados revelaram que os habitantes no meio rural, cursaram com menores taxas de sintomas asmáticos, bem como de dermatite atópica. Os indivíduos que mantiveram contato com o meio ambiente, desde a infância, foram os que incorreram em menor risco de desenvolver asma.

A exposição ao ambiente rural, por longos períodos, e a manutenção posterior deste contato, aumentariam a proteção contra o surgimento da asma e a ocorrência de sintomas na idade adulta.