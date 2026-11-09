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PRF apreende quase 195 quilos de cocaína em caminhão na BR-262

Droga estava escondida em compartimento oculto na cabine; motorista afirmou que carregamento seguiria de Corumbá para São Paulo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/11/2026 às 11:19

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Flagrante ocorreu durante fiscalização a veículos de carga na BR-262, em Corumbá / Divulgação

Um motorista foi preso após a PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrar 194,8 quilos de cocaína escondidos em um compartimento oculto na cabine de um caminhão, durante fiscalização na BR-262, em Corumbá. A apreensão ocorreu no último sábado (07), por volta das 16h45, no quilômetro 708 da rodovia.

Segundo a PRF, o condutor apresentou nervosismo acentuado ao ser abordado e forneceu informações contraditórias quando solicitado a apresentar os documentos pessoais, do veículo e da carga.

Durante a vistoria na cabine, os policiais perceberam um odor característico de cocaína e identificaram a existência de um compartimento oculto. Após conseguirem acesso ao espaço, encontraram 72,1 quilos de pasta base de cocaína e 122,7 quilos de cloridrato de cocaína.

Ao ser perguntado, o motorista confessou que havia recebido a droga em Corumbá e que o destino do carregamento seria o estado de São Paulo. Ele foi preso e encaminhado, juntamente com os entorpecentes apreendidos, à Delegacia de Polícia Federal de Corumbá.

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