Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:41

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Camionete bateu em árvore após motorista evitar colisão com carro na BR-262

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas nasceram de novo

Renan Nucci

Publicado em 21/09/2017 às 15:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1506023025
1506023035
1506023027
1506023038
1506023031
1506023029
1506023034

Uma camionete GM S-10 com placas de Campo Grande bateu em uma ávore na manhã desta quinta-feira, próximo ao Posto Corrente, na BR-262, em Anastácio. De acordo com o motorista, o acidente foi provocado por causa de outro veículo que estava à frente e freou bruscamente.


O homem, que preferiu não ser identificado, disse que seguia da Capital para Aquidauana para prestar serviço no Banco Itaú, juntamente com um colega. Durante o percurso, um carro ultrpassou a camionete a cerca de 50 quilômetros do trevo de Anastácio, e freou de uma vez.


Para evitar a batida, ele tentou realizar manobra evasiva, mas perdeu o controle da direção e atingiu a árvore às margens da pista. O motorista teve corte no supercílio e o ocupante fraturou o braço direito. As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com os bombeiros, em razão da gravidade do acidente e da situação que a camionete ficou, os ocupantes nasceram de novo.

Leia Também

• Acidente entre carro e camionete mata mulher em rodovia do MS

• PRF apreende camionete roubada com 1 tonelada de maconha

• Grupo invade depósito e foge com peças em camionete no Guanandy

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo