Camionete bateu em árvore após motorista evitar colisão com carro na BR-262

Anastácio
Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas nasceram de novo
Uma camionete GM S-10 com placas de Campo Grande bateu em uma ávore na manhã desta quinta-feira, próximo ao Posto Corrente, na BR-262, em Anastácio. De acordo com o motorista, o acidente foi provocado por causa de outro veículo que estava à frente e freou bruscamente.
O homem, que preferiu não ser identificado, disse que seguia da Capital para Aquidauana para prestar serviço no Banco Itaú, juntamente com um colega. Durante o percurso, um carro ultrpassou a camionete a cerca de 50 quilômetros do trevo de Anastácio, e freou de uma vez.
Para evitar a batida, ele tentou realizar manobra evasiva, mas perdeu o controle da direção e atingiu a árvore às margens da pista. O motorista teve corte no supercílio e o ocupante fraturou o braço direito. As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com os bombeiros, em razão da gravidade do acidente e da situação que a camionete ficou, os ocupantes nasceram de novo.
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DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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