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Acrissul promove tradicional cavalgada da Expogrande

Ação visa divulgar a 80ª Expogrande, realizada de 5 a 22 de abril na Capital

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/04/2018 às 10:04

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Para divulgar a 80ª Expogrande, tradicional cavalgada pelas ruas de Campo Grande acontece na próxima sexta-feira (6) a fim de divulgar a feira promovida pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), que será realizada de 5 a 22 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A concentração para o evento, do qual poderão participar adultos e crianças, começará às 13 horas e a cavalgada deve iniciar por volta das 15 horas, divulgando a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul e uma das maiores do Brasil. 
 
A inscrição para o evento é gratuita, bastando que o participantes leve a GTA (Guia de Trânsito Animal), acompanhada dos exames de mormo e anemia infecciosa equina.
 
Segundo o diretor da Acrissul, Nilson Ricartes, um dos organizadores do evento, a tradicional cavalgada que cruza as ruas da Capital terá a participação dos policiais militares que integram o 1º Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada (1º EIPMMont), com sede em Campo Grande (MS). A participação da Polícia Militar Montada foi alinhada no último dia 13 de março durante reunião com o tenente-coronel PM Guilherme Dantas Lopes.
 
Na edição deste ano da cavalgada, os cavaleiros sairão da sede do 1º Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada (1º EIPMMont), localizada nos altos da Avenida Mato Grosso, dentro do Parque das Nações Indígenas, de onde se deslocarão até a Avenida Afonso Pena, indo até a Rua 14 de Julho e, de lá, até à Rua Dom Aquino, de onde vão até a Avenida Calógeras, chegando até a sede do Parque de Exposições Laucídio Coelho, na Rua Américo Carlos da Costa. “A cavalgada, além de divulgar a Expogrande, também resgata a tradição de amigos e familiares andarem juntos a cavalo”, recordou Jonatan Barbosa, presidente da Acrissul.
 
Ainda de acordo com o presidente da Acrissul, o percurso terá cerca de 10 quilômetros e será feito de forma mais tranquila possível, sendo que o encontro dos cavaleiros participantes será por volta das 13 horas na sede do 1º Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada (1º EIPMMont). “A cavalgada vai servir para lembrar aos campo-grandenses que a rotina da cidade ficará um pouco mais rural durante os 17 dias da 80º Expogrande”, pontuou.
 
Para garantir a segurança dos participantes da cavalgada, a PM informou que quatro viaturas farão o acompanhamento, sem contar os policiais militares do 1º Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada (1º EIPMMont). Uma viatura do Corpo de Bombeiro também seguirá a comitiva, ficando à disposição caso os participantes necessitassem de atendimento médico.
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