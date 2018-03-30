Amarok carregada com agrotóxicos é apreendida por PMA

Transporte ilegal
Segundo Polícia Militar Ambiental, motorista não possuía licença ambiental para transporte de materiais tóxicos
Policiais ambientais militares apreenderam na tarde de ontem (29) uma camionete Volkswagen Amarok com carga de agrotóxico transportada ilegalmente. O veículo com placas de Londrina (PR), conduzido por um homem de 32 anos, seguia de Caarapó para Tacuru e transportava sem a licença ambiental os seguintes agrotóxicos: 72 pacotes de ACCENT 100 gramas, 60 galões de 5 litros de Orketra, 100 galões de 5 litros (agrotóxico não identificado) e 48 litros de Limpdo.
Ainda de acordo com a corporação, não havia no veículo as identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental. Os agrotóxicos pertencentes a uma empresa de Londrina (PR) foram apreendidos.
O produto perigoso e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai. O motorista e os responsáveis pela empresa poderão responder por crime ambiental de transporte de produto perigoso ilegalmente e poderão pegar pena de um a quatro anos meses de reclusão.
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