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Transporte ilegal

Amarok carregada com agrotóxicos é apreendida por PMA

Segundo Polícia Militar Ambiental, motorista não possuía licença ambiental para transporte de materiais tóxicos

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/03/2018 às 08:32

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Policiais ambientais militares apreenderam na tarde de ontem (29) uma camionete Volkswagen Amarok com carga de agrotóxico transportada ilegalmente. O veículo com placas de Londrina (PR), conduzido por um homem de 32 anos, seguia de Caarapó para Tacuru e transportava sem a licença ambiental os seguintes agrotóxicos: 72 pacotes de ACCENT 100 gramas, 60 galões de 5 litros de Orketra, 100 galões de 5 litros (agrotóxico não identificado) e 48 litros de Limpdo.

Ainda de acordo com a corporação, não havia no veículo as identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental. Os agrotóxicos pertencentes a uma empresa de Londrina (PR) foram apreendidos.

O produto perigoso e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai. O motorista e os responsáveis pela empresa poderão responder por crime ambiental de transporte de produto perigoso ilegalmente e poderão pegar pena de um a quatro anos meses de reclusão.

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