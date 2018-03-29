PMA autua três por pesca ilegal e apreende pescado, barco, motor e petrechos ilegais

Durante fiscalização no rio Paraná, entre a ponte Ayrton Senna e o Porto Morumbi, policiais militares ambientais de Mundo Novo autuaram ontem (28) no início da noite, três pescadores por pesca ilegal. Os infratores, de 29, 39 e 58 anos, residentes em Eldorado foram autuados por pescarem embarcados sem licença ambiental. Com eles, foram apreendidos um barco, um motor de popa e três molinetes com varas.

Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 300 contra cada autuado, perfazendo R$ 900. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração administrativa. Logo que sejam pagas as multas, os pescadores poderão ter os materiais restituídos.

Durante a fiscalização ainda foram retiradas do rio cinco redes de pesca, medindo 250 metros e 37 anzóis de galho que estavam armados no rio. Os proprietários dos petrechos ilegais não foram localizados. Foram retirados e soltos no rio aproximadamente 8 kg de peixes que estavam vivos e presos aos petrechos apreendidos.