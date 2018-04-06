Reinaldo Azambuja anuncia “Gabinete Itinerante” na Expogrande

Ao participar da abertura da Expogrande na noite dessa quinta-feira (5) no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja destacou a força e a importância do agronegócio para o País sair da maior crise de sua história. “A nossa economia está voltando a crescer, e isso é resultado do esforço de muitos. Tivemos um PIB brasileiro, num período da maior derrocada da economia brasileira, com crescimento de 1%. Graças a que? Ao agronegócio, e isso também mostra a força desse setor”, afirmou.

O governador lembrou que o empenho e a parceria do setor produtivo, das bancadas federal e estadual com o Governo do Estado tem sido importante nesse período de superação da crise. E para fortalecer ainda mais essa integração, Reinaldo Azambuja disse que durante a Expogrande o Governo do Estado estará presente todos os dias, com integrantes da sua administração trabalhando no “Gabinete Itinerante” montado no Parque de Exposições Laucídio Coelho. “Todos os dias a nossa equipe estará aqui, para ouvir o setor produtivo, para avançarmos nas nossas políticas públicas”, afirmou. O governador cumprirá agenda na Expogrande no dia 10 de abril.