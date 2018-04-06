Reinaldo Azambuja anuncia “Gabinete Itinerante” na Expogrande

Agronegócio
Ao participar da abertura da Expogrande na noite dessa quinta-feira (5) no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja destacou a força e a importância do agronegócio para o País sair da maior crise de sua história. “A nossa economia está voltando a crescer, e isso é resultado do esforço de muitos. Tivemos um PIB brasileiro, num período da maior derrocada da economia brasileira, com crescimento de 1%. Graças a que? Ao agronegócio, e isso também mostra a força desse setor”, afirmou.
O governador lembrou que o empenho e a parceria do setor produtivo, das bancadas federal e estadual com o Governo do Estado tem sido importante nesse período de superação da crise. E para fortalecer ainda mais essa integração, Reinaldo Azambuja disse que durante a Expogrande o Governo do Estado estará presente todos os dias, com integrantes da sua administração trabalhando no “Gabinete Itinerante” montado no Parque de Exposições Laucídio Coelho. “Todos os dias a nossa equipe estará aqui, para ouvir o setor produtivo, para avançarmos nas nossas políticas públicas”, afirmou. O governador cumprirá agenda na Expogrande no dia 10 de abril.
Reinaldo Azambuja comentou que a 80ª edição da Expogrande é realizada num momento importante para a economia e a pecuária nacional, na semana em que o Brasil comemora a declaração da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) de país livre de febre aftosa com vacinação. “Atingimos o status de zona livre da aftosa com vacinação, isso é um marco, uma conquista, resultado de uma luta de todos, em especial do trabalho do setor da pecuária, que conseguiu essa marca e agora o passo seguinte é a zona livre sem vacinação e nós vamos buscar isso, porque isso dá mais competitividade”, pontuou.
Para ele, o atual cenário econômico favorece Mato Grosso do Sul, que deve colher safra recorde de soja (estimativa de mais de 8,5 milhões de toneladas) e também deve ser beneficiado pelas decisões dos grandes países como Estados Unidos e China com relação à taxação das importações. “Se tivermos uma percepção que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China favorece basicamente o Brasil, para as exportações, para as nossas comodities, não tenho dúvida que é um momento extremamente positivo”, avaliou.
AgroCastMS
ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS