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Transtorno

Árvore cai sobre poste de alta tensão no Bairro Exposição e assusta moradores

Parte da Vila Exposição e Pinheiro ficará sem energia de manhã até à tarde

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/04/2018 às 08:41

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Nesta quarta-feira (4) por volta das 6 horas da manhã, uma árvore localizada na Rua João Pace, no Bairro Exposição, caiu sobre um poste de alta tensão e derrubou os cabos de energia na via. No momento da queda, os moradores da região se assustaram e ficaram sem o fornecimento de luz. Ninguém foi ferido.

De acordo com Maria do Carmo, 36 anos, moradora da Vila Exposição, a queda poderia ter sido pior, já que crianças costumam brincar no local. “Ainda bem que caiu agora de manhã, pois à tarde a rua é cheia de crianças brincando. Já pensou se o poste cai em cima de uma criança dessa?”, questionou.

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Conforme Maria do Carmo, a falta do serviço já causa problemas, já que o padrão de energia foi danificado e custa em média 900 reais. “Estou no prejuízo e não tenho condições de pagar por um padrão novo”, relatou.

Reparos

Procurada, a Energisa Mato Grosso do Sul informou que vai mandar uma equipe no local. Ainda conforme a empresa, parte da Vila Exposição e Vila Pinheiro ficará sem o fornecimento de energia no período da manhã e, possivelmente, algumas horas durante à tarde.

*Colaborou Luiz Guido Jr.

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