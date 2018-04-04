Árvore cai sobre poste de alta tensão no Bairro Exposição e assusta moradores

Nesta quarta-feira (4) por volta das 6 horas da manhã, uma árvore localizada na Rua João Pace, no Bairro Exposição, caiu sobre um poste de alta tensão e derrubou os cabos de energia na via. No momento da queda, os moradores da região se assustaram e ficaram sem o fornecimento de luz. Ninguém foi ferido.

De acordo com Maria do Carmo, 36 anos, moradora da Vila Exposição, a queda poderia ter sido pior, já que crianças costumam brincar no local. “Ainda bem que caiu agora de manhã, pois à tarde a rua é cheia de crianças brincando. Já pensou se o poste cai em cima de uma criança dessa?”, questionou.