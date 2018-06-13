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Agronegócio

Dia de campo discute seleção genética para produção de carne premium

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/06/2018 às 10:44

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Para discutir a importância de conceitos essenciais para o sucesso da pecuária e da produção de carne bovina de qualidade, o Programa Montana e o Montana Calidad realizarão, em conjunto, dia de campo no dia 16 de junho, na Estância Calidad, em Campo Grande.

Devido à crescente demanda por carne de elevado padrão, o Programa Montana resolveu levar a debate uma série de tópicos relacionados aos conceitos e passos essenciais para a produção de produtos de alto valor agregado. São eles: avaliações de carcaça por ultrassonografia e cálculo de DEPs, seleção de animais mais eficientes a partir da medição do consumo individual e participação em programa de carnes premium.

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Para qualificar ainda mais o debate, o Programa Montana e a Estância Calidad convidaram especialistas, como Fabiano Araújo, diretor técnico da Aval Serviços Tecnológicos, Marcelo Ribas, diretor executivo da Intergado, Fábio Dias, diretor de relacionamento com pecuaristas da JBS, e Geraldo Paiva, pecuarista e proprietário da Estância Calidad. Gabriela Giacomini, gerente de operações do Programa Montana, também será uma das debatedoras.

“Realizaremos este dia de campo para analisar em profundidade a relação entre seleção genética para produção de animais cada vez mais eficientes e com carne de qualidade. O Montana pode contribuir bastante para o crescimento deste nicho de mercado. A seleção da Estância Calidad é um bom exemplo de excelência produtiva e reprodutiva”, destaca Gabriela Giacomini.  

Além das palestras, também haverá revisão de lotes de novilhas super precoces, touros adultos, tourinhos da safra 2016 e bezerros desmamados da safra 2017.

Para mais informações sobre o dia de campo, o interessado deve entrar em contato pelo e-mail faleconosco@compostomontana.com.br ou pelo telefone (17) 3011-6775.

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