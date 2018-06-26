Leilão Duas Marcas finaliza com bons negócios e anuncia próxima edição em Miranda

Leilão 2 Marcas
Evento realizado em Anastácio no fim de semana teve participação de 150 pessoas
Bons negócios, troca de experiência entre apaixonados pela raça Nelore e participação de convidados de vários municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Assim pode ser resumida a 10ª edição do Leilão Duas Marcas realizado no último dia 23 de junho, no sindicato rural de Anastácio.
Ao todo foi comercializado, um plantel com 100 reprodutores Nelore Puros de Origem (PO), para cruzamento e mochos, 40 matrizes Nelore PO e 300 reses de corte.
Os interessados em adquirir os animais tiveram a oportunidade de assistir o certame pela internet, através do site da Leiloboi e também pela transmissão da Agrobrasil TV.
Na avaliação de Bedson Rodrigues, o evento atendeu as expectativas da organização que já tem data marcada para realizar o próximo leilão: dia 21 de julho, no município de Miranda.
“Deu tudo certo, a máquina girou e funcionou e por isso estamos animados para o próximo encontro que terá apoio do nosso amigo Zezeco”, antecipa.
O empresário explica ainda que outro fator fundamental para os bons resultados foram os produtores rurais que prestigiaram o leilão.
“Ficamos muito satisfeitos de ter convidados de Anastácio, Aquidauana, Amambai, Bela Vista, Campo Grande e Dourados. Isso mostra que estamos no caminho certo e devemos finalizar esta ‘turnê’, em agosto, na exposição de Aquidauana que chamará ‘Los manos e convidados’”, acrescenta.
Kal Sacchi acredita que o leilão Duas Marcas ultrapassou as fronteiras da região de Aquidauana e Anastácio e se estendeu para municípios vizinhos.
“No próximo evento apresentaremos outro diferencial que são touros P.O, entre 30 e 36 meses, mais preparados para o nível de rusticidade da região pantaneira. São animais preparados para começar a trabalhar assim que chegarem na propriedade, levando a qualidade e tecnologia genética que prezamos”, argumenta.
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