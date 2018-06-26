Leilão Duas Marcas finaliza com bons negócios e anuncia próxima edição em Miranda

Ao todo foi comercializado, um plantel com 100 reprodutores Nelore Puros de Origem (PO), para cruzamento e mochos, 40 matrizes Nelore PO e 300 reses de corte.

Bons negócios, troca de experiência entre apaixonados pela raça Nelore e participação de convidados de vários municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Assim pode ser resumida a 10ª edição do Leilão Duas Marcas realizado no último dia 23 de junho, no sindicato rural de Anastácio.

Os interessados em adquirir os animais tiveram a oportunidade de assistir o certame pela internet, através do site da Leiloboi e também pela transmissão da Agrobrasil TV.

Na avaliação de Bedson Rodrigues, o evento atendeu as expectativas da organização que já tem data marcada para realizar o próximo leilão: dia 21 de julho, no município de Miranda.

“Deu tudo certo, a máquina girou e funcionou e por isso estamos animados para o próximo encontro que terá apoio do nosso amigo Zezeco”, antecipa.

O empresário explica ainda que outro fator fundamental para os bons resultados foram os produtores rurais que prestigiaram o leilão.

“Ficamos muito satisfeitos de ter convidados de Anastácio, Aquidauana, Amambai, Bela Vista, Campo Grande e Dourados. Isso mostra que estamos no caminho certo e devemos finalizar esta ‘turnê’, em agosto, na exposição de Aquidauana que chamará ‘Los manos e convidados’”, acrescenta.

Kal Sacchi acredita que o leilão Duas Marcas ultrapassou as fronteiras da região de Aquidauana e Anastácio e se estendeu para municípios vizinhos.

“No próximo evento apresentaremos outro diferencial que são touros P.O, entre 30 e 36 meses, mais preparados para o nível de rusticidade da região pantaneira. São animais preparados para começar a trabalhar assim que chegarem na propriedade, levando a qualidade e tecnologia genética que prezamos”, argumenta.