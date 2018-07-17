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Vacinação contra febre aftosa vai até 30 de julho e brucelose até 15 de agosto

Vacinação do rebanho contra febre aftosa e brucelose foi prorrogada somente para a região do Pantanal

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/07/2018 às 12:22

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Atendendo a um pedido dos pecuaristas da região do Pantanal, através do Sindicato Rural de Corumbá e da Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul (Famasul), foi prorrogado por meio de Portaria da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) publicada no Diário Oficial do Estado a vacinação contra febre aftosa e brucelose do rebanho naquela área.

Devido às cheias da região do Pantanal, que impossibilitam o manejo adequado do rebanho para realização da vacinação contra a febre aftosa dentro do período estipulado inicialmente, o prazo de vacinação dos animais mudou para até dia 30 de julho de 2018. O período para o registro da vacinação no sistema também foi estendido para 15 de agosto.

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Da mesma forma, e pelos mesmos motivos, a Iagro também prorrogou a vacinação contra a brucelose na região do Pantanal. Os pecuaristas têm até 15 de agosto para vacinar e registrar a vacinação no sistema.

A decisão, que vem de encontro com a demanda dos pecuaristas da região citada não se estende à vacinação nas propriedades das regiões sanitárias do Planalto e Fronteira, que tiveram prazo até dia 15 de junho para vacinação e período de registro no sistema até 30 de junho. Confira:

  • Região do Planalto – vacinação até 15 de junho e registro até 30 de junho;
  • Região da Fronteira – vacinação até 15 de junho e registro até 30 de junho;
  • Região do Pantanal – vacinação prorrogada para 30 de julho e registro até 15 de agosto.

Segundo o diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiochetta, que no primeiro semestre deste ano esteve na Bolívia, em Paris e, recentemente, em Cuiabá discutindo as ações para retirada definitiva da vacinação contra a febre aftosa no Brasil, Mato Grosso do Sul cumpre o seu papel garantindo excelentes números e manterá a média, que é superior a 99% do rebanho vacinado.

Mato Grosso do Sul

O rebanho do Estado soma 21 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos e a meta do governo estadual é vacinar 99% dos animais, embora a exigência dos órgãos sanitários seja atingir no mínimo 80%.

Garantir a meta estadual de vacinação do rebanho é importante para assegurar o status de zona livre de febre aftosa com vacinação, que o País conquistou recentemente e que deve ampliar o leque de oportunidades de negócios com a carne bovina do Brasil, que hoje já chega a 150 países.

Mato Grosso do Sul tem um rebanho altamente produtivo (reduziu em dois milhões de hectares a área de pastagem, mas mantém o volume de abate), é líder no abate de bezerros com até 24 meses de idade e tem carne de qualidade comprovada.

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