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Capacitação

SENAR/MS, Sindicato Rural e Prefeitura de Jardim promovem 15 cursos gratuitos em agosto

O objetivo é oferecer conhecimento e qualificação profissional, assim como a mão de obra qualificada no município

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/08/2018 às 12:01

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O SENAR/MS, em parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura Municipal de Jardim, divulga o calendário de cursos para o mês de agosto, voltados para a capacitação de mão de obra na região. Para agosto são quinze cursos gratuitos, com direito a certificado.

A parceria entre as instituições tem como propósito capacitar a população, ampliando o número de cursos oferecidos ano a ano, oferecendo conhecimento e qualificação profissional, assim como a mão de obra no município, no propósito de qualificar a comunidade, produtores rurais e funcionários de empresários do município.

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Confira a programação prevista para o mês de agosto e agende-se:


PROCESSAMENTO CASEIRO DE CARNE DE FRANGO

Período: 02 e 03 de agosto de 2018

Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS

Vagas: 12                   

 

ARTESANATO EM PALHA DE MILHO

Data: 06 e 09 de agosto de 2018

Local: Estabelecimento Penal Máximo Romeiro – Jardim - MS

Vagas: 12

 

FABRICAÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DO LEITE

Data: 07 a 09 de agosto de 2018

Local: Sede Projeto Itaú Social – Escola Municipal Chaquib Kadri

Vagas: 12

                                            

NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

Data: 13 de agosto de 2018

Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS

Vagas: 10

 

CURSO BÁSICO EM AGRICULTURA DE PRECISÃO (PROGRAMA AP I)

Data: 13 a 15 de agosto de 2018

Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS

Vagas: 08


NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

Data: 14 de agosto de 2018

Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS

Vagas: 10

 

PROCESSAMENTO CASEIRO DO MILHO

Data: 15 a 17 de agosto de 2018

Local: Assentamento Recanto do Rio Miranda – Jardim - MS

Vagas: 12

 

 

OPERADOR DE TRATOR COM ARADOS AGRÍCOLAS

Data: 16 a 18 de agosto de 2018

Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS

Vagas: 12

 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Data: 20 a 24 de agosto de 2018

Local: Fazenda Bom Jesus – Jardim – MS

Vagas: 10

 

ARTE EM TECIDO: LINHAS DE FUXICO

Data: 21 de agosto de 2018

Local: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Polo Jardim - MS

Vagas: 15

 

ARTE EM TECIDO: BONECAS E BICHOS DE PANO

Data: 22 e 23 de agosto de 2018

Local: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Polo Jardim - MS

Vagas: 15

 

PRODUÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DA SOJA

Data: 23 e 24 de agosto de 2018

Local: Distrito do Boqueirão - Jardim - MS

Vagas: 12

 

ARMAZENAGEM DE GRÃOS (SOJA E MILHO)

Data: 28 de agosto a 1º de setembro de 2018

Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS

Vagas: 10

 

PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS

Data: 29 a 31 de agosto de 2018

Local: Sede Projeto Itaú Social – Escola Municipal Chaquib Kadri

Vagas: 12

 

IMPANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE HORTA

Data: 29 a 31 de agosto de 2018

Local: CREAS - JARDIM

Vagas: 15

Para realizar a inscrição, é preciso ter e mãos RG e CPF. Mais in formações podem ser obtidas através do telefone: 67 99986.2483 – com Tiele Valêncio (Sindicato Rural de Jardim).

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