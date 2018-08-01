SENAR/MS, Sindicato Rural e Prefeitura de Jardim promovem 15 cursos gratuitos em agosto

Capacitação
O objetivo é oferecer conhecimento e qualificação profissional, assim como a mão de obra qualificada no município
O SENAR/MS, em parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura Municipal de Jardim, divulga o calendário de cursos para o mês de agosto, voltados para a capacitação de mão de obra na região. Para agosto são quinze cursos gratuitos, com direito a certificado.
A parceria entre as instituições tem como propósito capacitar a população, ampliando o número de cursos oferecidos ano a ano, oferecendo conhecimento e qualificação profissional, assim como a mão de obra no município, no propósito de qualificar a comunidade, produtores rurais e funcionários de empresários do município.
Confira a programação prevista para o mês de agosto e agende-se:
PROCESSAMENTO CASEIRO DE CARNE DE FRANGO
Período: 02 e 03 de agosto de 2018
Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS
Vagas: 12
ARTESANATO EM PALHA DE MILHO
Data: 06 e 09 de agosto de 2018
Local: Estabelecimento Penal Máximo Romeiro – Jardim - MS
Vagas: 12
FABRICAÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DO LEITE
Data: 07 a 09 de agosto de 2018
Local: Sede Projeto Itaú Social – Escola Municipal Chaquib Kadri
Vagas: 12
NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS
Data: 13 de agosto de 2018
Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS
Vagas: 10
CURSO BÁSICO EM AGRICULTURA DE PRECISÃO (PROGRAMA AP I)
Data: 13 a 15 de agosto de 2018
Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS
Vagas: 08
NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS
Data: 14 de agosto de 2018
Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS
Vagas: 10
PROCESSAMENTO CASEIRO DO MILHO
Data: 15 a 17 de agosto de 2018
Local: Assentamento Recanto do Rio Miranda – Jardim - MS
Vagas: 12
OPERADOR DE TRATOR COM ARADOS AGRÍCOLAS
Data: 16 a 18 de agosto de 2018
Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS
Vagas: 12
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Data: 20 a 24 de agosto de 2018
Local: Fazenda Bom Jesus – Jardim – MS
Vagas: 10
ARTE EM TECIDO: LINHAS DE FUXICO
Data: 21 de agosto de 2018
Local: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Polo Jardim - MS
Vagas: 15
ARTE EM TECIDO: BONECAS E BICHOS DE PANO
Data: 22 e 23 de agosto de 2018
Local: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Polo Jardim - MS
Vagas: 15
PRODUÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DA SOJA
Data: 23 e 24 de agosto de 2018
Local: Distrito do Boqueirão - Jardim - MS
Vagas: 12
ARMAZENAGEM DE GRÃOS (SOJA E MILHO)
Data: 28 de agosto a 1º de setembro de 2018
Local: Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert – Jardim – MS
Vagas: 10
PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS
Data: 29 a 31 de agosto de 2018
Local: Sede Projeto Itaú Social – Escola Municipal Chaquib Kadri
Vagas: 12
IMPANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE HORTA
Data: 29 a 31 de agosto de 2018
Local: CREAS - JARDIM
Vagas: 15
Para realizar a inscrição, é preciso ter e mãos RG e CPF. Mais in formações podem ser obtidas através do telefone: 67 99986.2483 – com Tiele Valêncio (Sindicato Rural de Jardim).
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