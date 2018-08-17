Campanha de vacinação da febre aftosa atinge 99% de cobertura em MS

Prevenção
Mesmo com as cheias do Pantanal, a vacinação garantiu a imunização de 99,11% do rebanho de MS
A vacinação contra a febre aftosa nas três regiões sanitárias (Planalto/Fronteira/Pantanal) e novamente na região do Pantanal – encerrada no dia 15 de agosto, considerando a situação das cheias da região, que impossibilitaram o manejo adequado do rebanho para realização da vacinação dentro do período estipulado inicialmente, garantiu o fechamento com 99,11% de alcance.
|Propriedades
|Rebanho envolvido
|% do rebanho vacinado
|Região do Planalto
|51.952
|16.625.566
|99,42
|Região da Fronteira
|1.689
|3.281.226
|97,71
|Região do Pantanal
|4.529
|703.399
|98,43
|Total de vacinação
|99,11
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