Campanha de vacinação da febre aftosa atinge 99% de cobertura em MS

A vacinação contra a febre aftosa nas três regiões sanitárias (Planalto/Fronteira/Pantanal) e novamente na região do Pantanal – encerrada no dia 15 de agosto, considerando a situação das cheias da região, que impossibilitaram o manejo adequado do rebanho para realização da vacinação dentro do período estipulado inicialmente, garantiu o fechamento com 99,11% de alcance.

Dos 20.610.191 animais envolvidos na Campanha que teve início em 1º de maio, 99,42% da região do Planalto, 97,71% da região do Pantanal e 98,43% dos animais da Zona de Fronteira receberam a imunização e foram registrados no sistema da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Mato Grosso do Sul

Para assegurar o status de zona livre de febre aftosa com vacinação, que o País conquistou recentemente, é importante a cobertura vacinal. A exigência é que os órgãos sanitários atinjam no mínimo 80%.

Mato Grosso do Sul soma 21 milhões de cabeças de bovinos. O rebanho do Estado é altamente produtivo (reduziu em 2 milhões de hectares a área de pastagem, mas mantém o volume de abate), é líder no abate de bezerros com até 24 meses de idade e tem carne de qualidade comprovada.