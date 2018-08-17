Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:22

Buscar

Últimas notícias
X

Prevenção

Campanha de vacinação da febre aftosa atinge 99% de cobertura em MS

Mesmo com as cheias do Pantanal, a vacinação garantiu a imunização de 99,11% do rebanho de MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/08/2018 às 07:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A vacinação contra a febre aftosa nas três regiões sanitárias (Planalto/Fronteira/Pantanal) e novamente na região do Pantanal – encerrada no dia 15 de agosto, considerando a situação das cheias da região, que impossibilitaram o manejo adequado do rebanho para realização da vacinação dentro do período estipulado inicialmente, garantiu o fechamento com 99,11% de alcance.

Dos 20.610.191 animais envolvidos na Campanha que teve início em 1º de maio, 99,42% da região do Planalto, 97,71% da região do Pantanal e 98,43% dos animais da Zona de Fronteira receberam a imunização e foram registrados no sistema da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).
 
Mato Grosso do Sul
 
Para assegurar o status de zona livre de febre aftosa com vacinação, que o País conquistou recentemente, é importante a cobertura vacinal. A exigência é que os órgãos sanitários atinjam no mínimo 80%. 
 
Mato Grosso do Sul soma 21 milhões de cabeças de bovinos. O rebanho do Estado é altamente produtivo (reduziu em 2 milhões de hectares a área de pastagem, mas mantém o volume de abate), é líder no abate de bezerros com até 24 meses de idade e tem carne de qualidade comprovada.
 
  Propriedades Rebanho envolvido % do rebanho vacinado
Região do Planalto 51.952 16.625.566 99,42
Região da Fronteira 1.689 3.281.226 97,71
Região do Pantanal 4.529 703.399 98,43
Total de vacinação     99,11
Leia Também

• Vacinação contra febre aftosa termina segunda-feira no Pantanal

• Vacinação contra febre aftosa vai até 30 de julho e brucelose até 15 de agosto

• Vacinação contra febre aftosa prossegue até 30 de julho e brucelose até 15 de agosto na região do Pantanal

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo