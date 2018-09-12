Terenos sedia a abertura nacional do Plantio de Soja da Safra 2018/2019

Estarão presentes os presidentes da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), Bartolomeu Braz Pereira, da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul (Aprosoja MS), Juliano Schmaedecke, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Famasul), Maurício Saito, da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputada federal Tereza Cristina (DEM/S), além de autoridades, pesquisadores, empresários e produtores de diversas regiões.

A Fazenda Jaraguá, no município de Terenos (MS), vai sediar na próxima segunda-feira (17) a Abertura Oficial do Plantio de Soja da Safra 2018/2019. A iniciativa faz parte do projeto Soja Brasil, que tem como tema central “Cenário Político e os grandes desafios da Safra 2018/2019” e contará com importantes nomes do agronegócio para debater assuntos relevantes para o bom andamento da safra.

Como acontece todos os anos, o Projeto Soja Brasil fará a abertura simbólica da temporada 2018/2019 e trará uma análise sobre os desafios e as oportunidades da política agrícola, perspectivas em relação ao clima para esta safra e a importância do calendário da soja para garantir sanidade e boa produtividade.

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetais (Abiove), o Brasil deve produzir nesta safra 118,8 milhões de toneladas do grão, superando os 118,7 milhões do ciclo anterior. O aumento da área plantada é estimado em 3,5%, segundo projeções do USDA. Tratando de Mato Grosso do Sul, a estimativa do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga MS), é de que a área destinada ao cultivo da oleaginosa, de 2,7 milhões de hectares, cresça aproximadamente 4%. Superando a produção de 9,590 milhões de toneladas, produzidas no ciclo anterior.

Programação

Quem abre os trabalhos neste dia, às 9h (Brasília) é a diretora do Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB), Adriana Brondani, com o painel técnico “O futuro da biotecnologia e a importância do glifosato para a agricultura brasileira”.

Na sequência, o especialista em Agronegócio da MB Associados, Alexandre Mendonça de Barros, assume o púlpito para falar sobre as “Perspectivas do mercado da soja, cenário político e macroeconômico”.

Após as duas palestras será aberto um debate mais amplo que contará, além do analista de mercado, com representante da Secretaria de Agricultura de Mato Grosso do Sul.

Fechada a rodada de debates, todas as autoridades presentes e os produtores irão a campo para enfim abrir oficialmente a safra de soja 2018/2019. Ponto alto do evento, os participantes poderão acompanhar as semeadeiras enfileiradas iniciando os trabalhos.

As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico: https://www.sympla.com.br/abertura-plantio-soja-brasil---safra-20182019__332576